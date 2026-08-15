María Santísima de Albendín recorre las calles de la pedanía de Baena (Córdoba) arropada por vecinos y emigrantes

La pedanía de Albendín en Baena ha vivido este fin de semana uno de los momentos más esperados de su calendario festivo con la salida procesional de María Santísima de Albendín, patrona de la pedanía, que ha recorrido sus calles en la noche del 15 de agosto, festividad de la Asunción, arropada por numerosos vecinos, familiares y emigrantes que regresan cada verano a su tierra.

La jornada ha estado marcada por la devoción y el cariño hacia una imagen profundamente vinculada a la historia y a la identidad de Albendín, uno de los principales referentes religiosos y sentimentales de la localidad. Su procesión ha congregado a numerosos fieles en un ambiente de emoción, convivencia y tradición.

Verbena del Emigrante

Los actos han tenido su colofón en la Verbena del Emigrante, que durante viernes y sábado ha llenado de actividad la plaza de Andalucía, conocida popularmente como El Cerro. La programación ha incluido actividades infantiles, el tobogán acuático, la 43ª Noche Flamenca, con Miguel de Tena y Manolo Párraga, acompañados a la guitarra por Javier Moral y Patrocinio hijo, y la actuación de Radio Paraíso, que hizo disfrutar al público hasta bien entrada la madrugada.

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El alcalde pedáneo, José Andrés García Malagón, ha destacado el buen ambiente y la elevada participación en unas fiestas que mantienen vivo el vínculo con quienes tuvieron que emigrar y que cada verano regresan a Albendín.