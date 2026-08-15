Controles del agua
La Junta de Andalucía mantiene la prohibición del baño en la playa de interior del embalse de La Colada en la provincia de Córdoba
La zona de baño de la presa cordobesa sigue siendo la única de Andalucía con una prohibición sanitaria, mientras el resto de playas marítimas y continentales analizadas presentan niveles aptos
La Junta de Andalucía mantiene cerrado al baño la playa de interior del embalse de La Colada, en el término municipal de El Viso (Córdoba) debido a la presencia de cianobacterias, según el último informe de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias correspondiente a la primera quincena de agosto.
La información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana mantiene a la presa de La Colada como la única zona de baño de Andalucía en la que actualmente existe una prohibición por motivos sanitarios. La medida seguirá vigente mientras persistan las condiciones que desaconsejan el baño.
El resto de zonas analizadas, aptas para el baño
La situación de La Colada contrasta con la del resto de playas marítimas y zonas de baño continentales de Andalucía, que se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos.
Durante la primera quincena de agosto, el programa de vigilancia sanitaria ha analizado muestras tomadas en 389 puntos de muestreo. Entre las zonas continentales de Córdoba también se ha estudiado el embalse de La Breña II, en Almodóvar del Río, sin que se haya comunicado una prohibición similar.
Sanidad también ha informado de incidencias puntuales durante estos días en playas de Cádiz y Almería, relacionadas con contaminación microbiológica y un vertido, respectivamente. Estas situaciones fueron abordadas con medidas preventivas y controles posteriores.
Controles durante todo el verano
La Junta realiza estos informes sobre la calidad de las aguas de baño cada quince días durante la temporada estival, que permanece activa hasta el 30 de septiembre.
Por el momento, la principal advertencia para los bañistas de la provincia de Córdoba sigue concentrándose en La Colada, en El Viso, donde la recomendación es clara: el baño continúa prohibido hasta que las autoridades sanitarias indiquen lo contrario.
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