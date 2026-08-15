Un incendio junto a la subestación de Cordobilla pone en riesgo el suministro eléctrico de Puente Genil.

El grave incendio registrado en la tarde de este viernes en el entorno de la subestación eléctrica de Cordobilla, conocida popularmente como la Boca Salida, llegó a aproximarse peligrosamente a la zona de transformadores, poniendo en riesgo el suministro eléctrico de Puente Genil y de parte de los municipios del entorno.

La rápida intervención del operario de la central hidroeléctrica permitió contener las llamas en los primeros momentos y resultó determinante para evitar que el fuego alcanzara la propia instalación eléctrica. Posteriormente, la actuación de la Policía Local de Puente Genil y del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Córdoba permitió proteger la central, las viviendas de Sevillana y las instalaciones de la incubadora anexa.

Hay que destacar que, de haber afectado al suministro eléctrico de Puente Genil, se habría visto fuertemente afectada la Feria Real de Puente Genil, que precisamente tuvo su alumbrado en la pasada noche y sus primeros momentos de fiesta durante la madrugada. Una Feria bajo la que se celebró, también en las últimas horas, el Festival de Cante Grande, que en su 60ª edición rindió homenaje a Fosforito.

Con apoyo del EMA 112 y del Infoca

El dispositivo contó asimismo con el apoyo del EMA 112 y del Infoca para hacer frente al incendio forestal declarado en el entorno, cuyas llamas avanzaron hacia la zona del Puente de Hierro y obligaron a mantener las labores de extinción y vigilancia hasta la madrugada.

El Ayuntamiento de Puente Genil ha destacado también la intervención del técnico de Medio Ambiente de Egemasa, cuya experiencia y conocimiento del terreno afectado sirvieron de apoyo a los distintos dispositivos desplegados durante la emergencia.

El Ayuntamiento de Puente Genil considera mejoras en la zona

Tras lo ocurrido, el Consistorio considera necesario plantear una mejora de las medidas de protección y prevención en el entorno de la subestación de Cordobilla, una instalación considerada básica para garantizar el suministro eléctrico de Puente Genil y otros municipios de la zona.

Los bomberos continúan trabajando para evitar reactivaciones

A mediodía de hoy sábado, 15 de agosto, efectivos de bomberos continúan trabajando en la zona para refrescar el terreno y evitar posibles reactivaciones. El concejal de Medio Ambiente, Rafa Morales Márquez, supervisa sobre el terreno la evolución de los trabajos.

Los servicios de emergencia permanecen atentos ante la posibilidad de que puedan producirse nuevas reactivaciones, aunque se espera que la situación continúe evolucionando favorablemente.