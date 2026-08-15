Iberia y Roma se unen en la localidad cordobesa de Almedinilla, el lugar donde "las mujeres podían defender el pueblo"

En la caupona del cardo al arrullo del río Caicena te puedes tomar un mulsum con un plato de hipotrimma por un par de ases. No es improbable que algún romano de hace dos milenios se dirigiera así a su compadre para animarlo a hacer un visita a un poblado de la Subbética. Como ya nadie habla latín, traduzcamos: en la taberna del mercado romano de Almedinilla puedes beberte una copa de vino especiado con una tapa de paté de zanahoria por dos euros. Siempre y cuando tenga lugar Festum, las jornadas iberorromanas que se celebran desde hace 19 años en este municipio.

Este sábado ha abierto el mercado romano de Almedinilla (el cardo) con dos decenas de puestos, incluidas algunas tabernas. Los visitantes se han trasladado en el tiempo hasta una jornada ambientada en la Antigüedad en la que casi todo el mundo iba caracterizado como un personaje de la época. Casi todo ellos plebeyos y soldados, ningún patricio.

Almedinilla tiene un rico pasado histórico que atestiguan sus restos arqueológicos romanos, pero también íberos. Su museo muestra algunos de los hallazgos que demuestran la importancia del enclave para, entre otras cosas, la elaboración de aceite de oliva. Justo al lado se recrea el cardo, una calle romana con sus tiendas y tabernas, además de otras actividades como talleres de mosaicos romanos que elaboran los niños con paciencia. Pero Festum es mucho más: durante esta semana ha contado con talleres, conferencias, showcooking o visitas guiadas.

Las Jornadas Iberorromanas Festum, en imágenes / A.J.González

"A los romanos les gustaba comer en la calle", afirmaba un parroquiano en la taberna, donde además del paté de zanahorias se ha podido probar el moretum (paté de queso), el porcus farsilis (cerdo relleno), la farcimina (salchichas), el lumbus porci (cabeza de cerdo) o Iscia in ius (albóndigas de pescado). Todo como aperitivo servido gratis junto a una consumición en una jarra al estilo romano. Aunque la cerveza fuera de grifo y serpentín, también era posible probar otras bebidas como el mencionado mulsum, un vino adobado con miel, canela u otras especias.

Una edición dedicada a la mujer íbera

Natalia Zardian, concejala de Patrimonio de Almedinilla, explica que cada año la temática de Festum es diferente, y en esta ocasión se ha centrado en las mujeres íberas. Una recientes excavaciones en la necrópolis de Los Collados vinculada al poblado íbero del Cerro de la Cruz ha sacado a la luz dos mujeres enterradas con un ajuar militar, toda una sorpresa. ¿Eran guerreras las mujeres íberas? Zardian no se atreve a afirmarlo con seguridad porque "aún no se ha descifrado el alfabeto íbero", aunque el geógrafo griego Estrabón ya relató en el siglo I a.C. que las féminas de esta cultura prerromana "portaban armas y llegado el momento podían defender el pueblo".

Hasta Almedinilla han llegado asociaciones de recreación histórica y comerciantes de sitios como Castulo (Linares) o Emerita Augusta (Mérida). De esta ciudad extremeña ha venido Valentín, un zapatero que ha sido capaz de recrear el calzado romano en base a descubrimientos arqueológicos conservados en las Islas Británicas. Tiene a la venta botas militares, pero también sandalias cómodas de cuero, justo al lado de otro puesto en el que puede verse el equipamiento militar de un legionario, incluido un arco. Las falcatas originales pueden verse en el museo adyacente.

Un niño vestido como un romano durante las jornadas Festum de este sábado en Almedinilla. / A. J. González

También hay escribas en la calle romana de Almedinilla. Hoy en día nadie los necesita, pero en la Antigüedad servían para enviar notas dentro de un campamento, cartas o poemas. Según la importancia del mensaje se empleaba un material u otro, desde ostracas (trozos de arcilla) hasta pergamino, cera, papiro o madera. Bernardino Fernández, ataviado a la manera de un escriba romano, tenía su tablinum (despacho) en el cardo de Almedinilla y explicaba que en Roma "se solía escribir de todo, aunque lo más común eran cartas, que son los email de ahora". Muestra ejemplos incluso de una invitación para un cumpleaños escrita en madera, o fragmentos de la Ilíada en cerámica.