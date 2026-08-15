El tiempo
Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, avisa la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por tormentas en toda la provincia hasta las 23.59 horas
Córdoba ha vivido una noche atípica si se compara con las de todo el verano. En primer lugar, ha llovido. En concreto, han caído 0,4 litros por metro cuadrado en la capital, tras una tormenta que ha venido acompañada de rayos. Sin embargo, ni la tormenta ni la leve lluvia han afectado a las temperaturas, que han sido muy altas. Hemos vivido una nueva noche tropical con un registro mínimo de 22,6º que en algunos puntos de la provincia ha superado los 23 grados.
En las próximas horas, no cambiarán las cosas en cuanto al termómetro, pero sí en los cielos. Seguiremos con temperaturas muy elevadas, alrededor de los 39 grados, lo que ha activado el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Campiña cordobesa por calor. Sin embargo, un segundo motivo ha extendido el riesgo medio a toda la provincia: una tormenta que puede venir acompañada de rachas muy fuertes de viento, por encima de los 40 kilómetros por hora, e incluso de granizo. Se esperan nuevas lluvias, más intensas, con un 60% de probabilidades de precipitaciones. Estos avisos comienzan a las 13.00 horas y se extienden hasta las 23.59 horas.
Tormentas, viento, granizo... y calor
El pronóstico general para Córdoba y provincia hoy sábado, 15 de agosto, es de intervalos de cielos nubosos, con chubascos y tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, más probables en las sierras y durante la tarde. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur durante la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 39º, en Lucena entre 23º y 36º, en Pozoblanco entre 22º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 35º.
El domingo, más inestabilidad
Este domingo, 16 de agosto, habrá intervalos de cielos nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos y tormentas por la tarde, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables tendiendo a sur, con intervalos moderados por la tarde.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 22º y 39º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 21º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 37º.
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