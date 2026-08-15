Cabra vuelve a cumplir sus Votos y Promesas junto a la Divina Serrana

Los egabrenses se han dado cita una vez más en torno a su patrona para vivir la romería de Votos y Promesas, una de las manifestaciones de mayor arraigo en el calendario religioso y sentimental de Cabra. La devoción a María Santísima de la Sierra ha vuelto a congregar a vecinos y peregrinos en el santuario, en unas jornadas marcadas por la tradición, la fe y el cumplimiento de promesas transmitidas de generación en generación.

La programación de esta edición, la 113ª, ha arrancado el viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas, con la exposición del Santísimo, el rezo de vísperas y la procesión de Jesús Sacramentado. La jornada ha concluido en los miradores del santuario con la bendición solemne, en un entorno que volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes acudieron al Picacho movidos por la devoción a la imagen de la Divina Serrana.

Misa del peregrino antes de acudir al santuario

El programa previsto por su Real Archicofradía ha continuado este sábado, 15 de agosto, festividad de la Asunción. A las 10.00 horas ha tenido lugar la misa del Peregrino, uno de los actos centrales de la celebración y espacio de acogida para quienes han llegado hasta el santuario para renovar sus votos y promesas.

A las 12.00 horas se ha celebrado la solemne eucaristía, oficiada por Mario González González, párroco de San Francisco y San Rodrigo, con los cánticos a cargo del Coro Romero Virgen de la Sierra. A su término, la jornada ha alcanzado uno de sus momentos más esperados con la procesión de la venerada imagen de María Santísima de la Sierra, portada a hombros por sus costaleros por los alrededores de su santuario. Durante el recorrido se ha entonado la Salve Popular, cantada por Antonio Roldán Molina y Antonio J. Roldán León, padre e hijo.

La imagen de la patrona ocupa el centro de una celebración religiosa y tradicional

La imagen de la patrona, ricamente engalanada y acompañada de la imagen del Divino Niño, ha vuelto así a ocupar el centro de una celebración en la que el componente religioso convive con una profunda dimensión colectiva. La música, el canto y la participación de los asistentes en la tradicional Salve Popular han contribuido al carácter solemne y emotivo de una jornada especialmente señalada en el calendario egabrense.

La romería de Votos y Promesas ha vuelto a ser no solo una cita religiosa, sino también una ocasión para el reencuentro de familias, vecinos y devotos que mantienen vivo su vínculo con la Sierra y con su patrona. Con esta nueva edición, se ha reafirmado una tradición que hunde sus raíces en la devoción popular y que continúa reuniendo a generaciones en torno a María Santísima de la Sierra.