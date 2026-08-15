Fiestas y tradiciones
Adamuz celebra fiesta de la Virgen de Agosto, una de las citas religiosas y populares más arraigadas de esta localidad cordobesa
La patrona ha recorrido este sábado 15 de agosto las calles del municipio y será velada durante la noche antes de regresar este domingo a su ermita del Cerro
Adamuz celebra este sábado, 15 de agosto, una de las citas más profundas y arraigadas en su calendario festivo y devocional: la fiesta de la Virgen de Agosto. Una cita en la que el municipio se vuelca para velar a su patrona, la Virgen del Sol, en las horas previas a su regreso a su santuario, en el Cerro.
La mañana del 15 de agosto se ha convertido, un año más, en un espacio de convivencia, fervor y memoria compartida, con la procesión de la imagen por las calles de la localidad.
Por la noche, está previsto su traslado a la ermitra de San Pío V, donde se le rezará antes de partir nuevamente a la iglesia y de ahí a la ermita.
Una velada muy especial para vecinos y visitantes en Adamuz
Durante esta velada especial, las calles del pueblo se llenan de ambiente y vitalidad con vecinos y visitantes que permanecen despiertos acompañando a la Virgen durante sus últimas horas en el casco urbano. «Es una noche donde la fe y la tradición popular se funden en una víspera llena de emoción y encuentro generacional», afirma el alcalde, Rafael Ángel Moreno.
El punto álgido de la festividad llega con los primeros rayos de luz del domingo 16 de agosto. Al alba, los adamuceños inician el camino de acompañamiento a la patrona en su traslado de vuelta hacia la ermita del Cerro.
Allí permanecerá la venerada imagen custodiada hasta el próximo Domingo de Resurrección, fecha en la que Adamuz volverá a abrirle las puertas con el multitudinario encuentro con Nuestro Señor Resucitado. Con esta emotiva procesión de retorno, el municipio no solo despide a su patrona, sino que renueva una tradición centenaria que continúa latiendo con fuerza en el corazón de generación en generación.
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