Treinta y seis jóvenes de Montilla participan en un campamento para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Asociación Juvenil Remonta, de Montilla, reunirá a 36 jóvenes de entre 14 y 30 años en el campamento Los Influencers del Cambio, que se celebrará del 20 al 23 de agosto en Cortes de la Frontera, en Málaga, para fomentar la participación juvenil, el voluntariado y el compromiso social mediante un programa centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La iniciativa, basada en la educación no formal, está cofinanciada por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y el Área de Educación al Desarrollo del Ayuntamiento de Montilla. El proyecto ha sido, además, el mejor valorado de la provincia de Córdoba en la convocatoria de subvenciones del IAJ por la calidad técnica de la propuesta y el impacto previsto de sus actuaciones.

Durante cuatro días, las personas participantes abordarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva práctica, participativa y transformadora. El programa pretende acercar estos principios a la juventud mediante experiencias que combinen el aprendizaje, la convivencia y la implicación directa en la comunidad.

En ese sentido, el campamento incluirá talleres sobre voluntariado, igualdad de género, diversidad, salud mental, sostenibilidad, emprendimiento social, discapacidad e innovación. Las sesiones formativas se completarán con acciones reales de voluntariado y actuaciones destinadas a mejorar y conservar el entorno natural.

Entre esas actividades figura una recogida de residuos en espacios de la Sierra de Grazalema. Esta intervención permitirá que los jóvenes trasladen a la práctica los conocimientos adquiridos y conozcan de primera mano algunas de las acciones que pueden desarrollar para proteger su entorno más cercano.

Los participantes trasladarán la experiencia a sus municipios

Además, las personas participantes diseñarán proyectos sociales y campañas de sensibilización con el objetivo de actuar posteriormente como agentes multiplicadores en sus municipios. La propuesta busca que las experiencias y herramientas adquiridas durante el campamento puedan tener continuidad una vez concluida la estancia.

Uno de los principales propósitos de Los Influencers del Cambio es dotar a la juventud de recursos para participar activamente en la sociedad. Para ello, el programa promoverá valores como la solidaridad, la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión mediante metodologías de educación no formal y experiencias prácticas vinculadas con la realidad social y ambiental.

Por otro lado, la Asociación Juvenil Remonta contratará a dos jóvenes como monitores para desarrollar el campamento. La medida ofrecerá a estas personas una primera experiencia profesional dentro de los ámbitos de la educación no formal y la dinamización juvenil.