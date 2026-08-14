Puente Genil activa su plan de seguridad y tráfico para la Feria Real 2026

El Ayuntamiento de Puente Genil pone en marcha en la noche de este viernes, coincidiendo con el inicio de la Feria Real 2026, el plan especial de seguridad y tráfico, un amplio dispositivo destinado a garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, ordenar la movilidad y facilitar el normal desarrollo de una de las celebraciones con mayor afluencia de público del municipio.

La Policía Local llevará a cabo durante la feria 110 servicios, con un dispositivo especialmente reforzado durante las horas de mayor concentración de personas. Entre las 0.00 y las 6.00 horas coincidirán hasta 11 agentes al incorporar los equipos destinados a tareas de apoyo y vigilancia en puntos específicos del recinto. La franja nocturna se convierte así en el periodo de mayor despliegue operativo de la Policía Local, coincidiendo con los momentos de máxima afluencia.

La organización de los turnos se adapta al plan especial de seguridad e incorpora refuerzos específicos, además de prever capacidad de respuesta ante posibles incidencias que puedan producirse fuera del recinto ferial sin desatender la seguridad en su interior.

Coordinación con la Guardia Civil

El dispositivo se desarrolla en estrecha coordinación con la Guardia Civil, que reforzará igualmente la seguridad durante los días de feria y mantendrá su presencia tanto en el casco urbano como en las aldeas del municipio.

El alcalde, Sergio Velasco, ha señalado que el objetivo es "garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico rodado y peatonal y proporcionar a la ciudadanía la seguridad necesaria tanto en los accesos como en el propio recinto ferial".

Un policía local acompaña a una niña en el recinto ferial, en una edición anterior. / V. Requena

Además, durante varias jornadas de la Feria Real está prevista la presencia de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (Usecic), reforzando especialmente las labores preventivas, el control y la vigilancia en aquellos espacios con una mayor concentración de personas.

Para el alcalde, esta coordinación "permite sumar medios y efectivos y ofrecer una respuesta mucho más eficaz ante cualquier situación que pueda producirse durante unos días en los que Puente Genil multiplica su actividad y recibe a miles de personas".

Vigilancia continuada del recinto ferial

El plan establece una vigilancia continuada de las zonas de casetas, atracciones, portada, paseo de caballos, accesos y módulo policial, prestando especial atención a los puntos de mayor concentración de público. La Policía Local mantendrá además vigilancia durante los tres turnos para controlar estacionamientos indebidos y comportamientos incívicos, así como para colaborar con las distintas áreas y servicios municipales implicados en el funcionamiento diario de la feria.

A este dispositivo se suma que la Caseta Municipal contará con un servicio específico de controladores para reforzar los accesos, la organización interior y la seguridad durante las actividades y espectáculos programados.

Pulseras para la localización de menores

Asimismo, la Policía Local volverá a poner a disposición de las familias pulseras identificativas infantiles gratuitas, especialmente pensadas para facilitar la localización de los menores en caso de que se separen de sus acompañantes durante la feria.

Podrán solicitarse en la oficina portátil de la Policía Local situada en el recinto ferial.

Ambiente en el recinto ferial de Puente Genil en la pasada edición de la Feria Real. / V. Requena

Así será el dispositivo de tráfico

El dispositivo especial establece también diferentes medidas de tráfico con el objetivo de facilitar los desplazamientos y garantizar la seguridad de peatones y vehículos.

La calle Presidente Adolfo Suárez permanecerá cortada al tráfico desde hoy, 14 de agosto, a las 21.00 horas y hasta el 20 de agosto a las 7.00 horas.

Asimismo, estará prohibida la circulación de vehículos por el recinto ferial, salvo durante el horario autorizado para carga y descarga, establecido entre las 10.00 y las 13.00 horas.

El acceso al hospital veterinario y al almacén situado en la parte trasera de Mercadona deberá realizarse exclusivamente a través de la calle Palmera, mientras que la zona habilitada para botellón quedará limitada al tramo final de la calle Montalbán.

Estas medidas persiguen reducir al máximo la convivencia entre vehículos y peatones en las horas de mayor afluencia y garantizar unos accesos ordenados al recinto.

Música de 14.00 a 6.00 horas y cierre a las 7.00

El horario autorizado para la música en las casetas será de 14.00 a 6.00 horas, debiendo permanecer todas ellas cerradas y desalojadas a las 7.00 horas. La Policía Local desarrollará igualmente sus funciones de Policía Administrativa, llevando a cabo controles de documentación e inspecciones y velando por el cumplimiento de la normativa aplicable tanto en las casetas como en las atracciones instaladas en el recinto.

El alcalde ha destacado que "la Feria Real es uno de los grandes momentos de encuentro y convivencia de Puente Genil y queremos que pontanenses y visitantes puedan disfrutarla con seguridad, tranquilidad y con un dispositivo preparado para responder ante cualquier incidencia".

Velasco ha añadido que "la coordinación entre la Policía Local, la Guardia Civil y todos los servicios municipales es absoluta. Hemos preparado un dispositivo amplio, reforzado especialmente durante la noche y en los momentos de mayor afluencia, para que Puente Genil pueda vivir su feria con normalidad y seguridad".