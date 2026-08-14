El encendido del alumbrado marca el inicio oficial de la feria de Puente Genil

La Feria Real de Puente Genil ha quedado oficialmente inaugurada con el encendido del alumbrado en un acto marcado por la tradición, la convivencia y el recuerdo a una de las figuras más queridas de la cultura pontanesa. El alcalde, Sergio Velasco, ha estado acompañado en el inicio de las fiestas por los portavoces del PP, PSOE, IU y Vox, en un momento que ha contado también con la presencia de la viuda y los hijos del recordado Fosforito.

El encendido del alumbrado ha vuelto a convertirse en uno de los momentos más esperados de la noche. La Feria Real de este año se ilumina con 770.000 puntos de luz led, que llenan de color el recinto ferial y su portada y ponen de manifiesto, una vez más, la especial relación de Puente Genil con la iluminación festiva.

No es una tradición menor. Puente Genil fue una de las primeras ferias de España en contar con alumbrado eléctrico y ya en 1920 se llegaron a utilizar 25.000 bujías para iluminar las noches de la feria.

La viuda de Fosforito asiste, junto a sus hijos, al encendido del alumbrado de la feria de Puente Genil. / VIRGINIA REQUENA

El primer año sin la presencia de Fosforito

La asistencia de su viuda y los hijos de Fosforito permite mantener vivo el recuerdo de una personalidad estrechamente vinculada a Puente Genil y a su patrimonio cultural. Su presencia aporta un significado especial a una inauguración que, además de abrir oficialmente la Feria, sirve también para reivindicar la memoria y el legado de una figura fundamental del flamenco pontanés.

Precisamente, la edición de este año tiene un carácter especial porque el 60.º Festival de Cante Grande Fosforito, que se celebra coincidiendo con el comienzo de la Feria, es el primero que se desarrolla sin la presencia de su gran impulsor, fallecido el pasado mes de noviembre.