La Cuenca del Guadalquivir, segunda de todo el país en volumen y porcentaje de agua embalsada

La cuenca del Guadalquivir se encuentra en la actualidad en una situación excelente en cuanto a las reservas de agua disponibles. De hecho, es la segunda de todo el país tanto en volumen embalsado como en porcentaje de su capacidad nominal, una situación poco habitual, dado que lo normal es que en el norte español llueva más que en el sur. Los grandes temporales de principios de año se centraron en el sur peninsular, lo que explica la mejora en los pantanos andaluces.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el país tiene ahora mismo unas reservas de 38.103 hectómetros cúbicos, mucho más que la media de los últimos diez años (29.276), que incluyen los de la pasada sequía. Casi toda esa agua vierte hacia el Atlántico (29.653 hectómetros), como la cuenca del Guadalquivir, y menos de una cuarta parte lo hace hacia el Mediterráneo (8.450 hectómetros).

La situación en la Cuenca del Guadalquivir

La cuenca del Guadalquivir, que abarca casi toda la provincia de Córdoba, tiene en la actualidad 6.082 hectómetros cúbicos, sólo superados por los 6.920 que hay en la cuenca del Tajo, donde se encuentran grandes pantanos como el de Alcántara, que con sus 3.160 hectómetros de capacidad es más del triple que el de Iznájar, el mayor de Andalucía.

En términos porcentuales, la cuenca del Guadalquivir también está la segunda del país gracias a un 75,7% de agua almacenada sobre su capacidad. En este caso, sólo las cuentas internas del País Vasco están por delante con un 81%, pero su capacidad de embalse es ínfima: 21 hectómetros, con 17 ahora mismo disponibles, similar a un pantano cordobés pequeño como el de Sierra Boyera.