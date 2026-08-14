Cabra incia la cuenta atrás para las Fiestas de Septiembre con la presentación del cartel y la programación oficial

Cabra ya ha iniciado la cuenta atrás para sus Fiestas de Septiembre. El Ayuntamiento, a través de su delegación de Feria y Fiestas, ha presentado este viernes el cartel anunciador y el programa oficial de la Real Feria y Fiestas de Septiembre en honor a María Santísima de la Sierra, patrona de la ciudad, que se desarrollarán del 3 al 8 de septiembre con la novedad del traslado de la feria del mediodía a la Plaza de España.

La responsable municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, ha sido la encargada de dar a conocer una programación que apuesta por la variedad, la participación de todos los públicos y la convivencia, con especial atención a la inclusión, la seguridad y el respeto a las tradiciones egabrenses.

El cartel de esta edición, titulado Entrada triunfal, es obra del egabrense Antonio Espejo Arroyo, residente desde 1989 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Su propuesta fue seleccionada entre los 15 trabajos presentados al concurso convocado por el Ayuntamiento.

La obra representa, según ha explicado Lama, "la transmisión de la fe y las costumbres entre generaciones", con María Santísima de la Sierra como eje de una composición que recrea su llegada a una ciudad que cada año aguarda el regreso de su patrona. Los trabajos volverán a exponerse en el Ayuntamiento durante los días de feria.

Cartel anunciador de las fiestas de septiembre de Cabra. / CÓRDOBA

Pregón, coronación y comienzo de la Feria

La programación arrancará el 3 de septiembre con los actos oficiales, entre ellos el pregón, que este año correrá a cargo de Antonio Jesús Fernández, presentado por Manuel Moreno. La jornada incluirá además la proclamación de la Reina y el Rey de las Fiestas, Sara Montes y Dylan Castillo, respectivamente, y de su corte de honor, integrada por Julia Pastor, Ainhoa Rubio, Rocío Rosa y Sara Ropero. Esa misma noche se inaugurará el alumbrado extraordinario y comenzará la actividad en el recinto ferial.

El día 4 llegará uno de los momentos centrales de las celebraciones. El tradicional repique general de campanas anunciará la jornada en la que María Santísima de la Sierra emprenderá, a las 16.00 horas, el camino desde su santuario hasta Cabra en la conocida Bajá.

La Plaza de España estrena protagonismo con la Feria del Mediodía

Una de las principales novedades de esta edición será el traslado de la feria del mediodía a la Plaza de España, donde se desarrollará del 5 al 8 de septiembre, entre las 14.30 y las 19.30 horas. El objetivo municipal es llevar la celebración al centro de la ciudad y favorecer un ambiente más abierto y familiar.

La programación nocturna en el recinto ferial ofrecerá propuestas dirigidas a diferentes públicos, y el día 5 tendrá lugar además la tradicional Batalla de Flores.

La procesión del 8 de septiembre pondrá el broche religioso

La devoción a la patrona seguirá siendo el eje central de las celebraciones y tendrá su momento culminante el 8 de septiembre, con la procesión de María Santísima de la Sierra por las calles de Cabra.

A su paso por la Casa Consistorial se celebrará el tradicional canto de la Salve, que este año será interpretado por David Sánchez y Lucía Sánchez García, padre e hija. Una colección extraordinaria de fuegos artificiales pondrá posteriormente el punto final a la Real Feria y Fiestas 2026.

Transporte, seguridad y atención a la ciudadanía

El dispositivo municipal contempla también diferentes medidas para facilitar el desarrollo de las fiestas. Entre ellas se encuentra el servicio gratuito de autobús especial de Feria, que funcionará los días 4, 7 y 8 de septiembre con recorrido entre la estación de autobuses y la barriada Virgen de la Sierra.

El aparcamiento del Centro ADIE contará con una zona autorizada para botellón hasta las 3.00 horas. Asimismo, el Punto Violeta estará operativo del 4 al 7 de septiembre en el Real de la Feria, entre las 0.00 y las 3.00 horas.