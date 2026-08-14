Aguas de Lucena externaliza la reparación de averías y la renovación de redes y licita el servicio en 302.379 euros

Un nuevo contrato licitado por Aguas de Lucena otorgará el servicio de alquiler de equipos y maquinaria para emplearlos en la reparación de averías, el mantenimiento y la renovación e implantación de redes e infraestructuras pertenecientes a esta entidad municipal. La licitación incluye la dotación del conductor de estos vehículos específicos.

El perfil del contratante publicaba el pliego el pasado 23 de julio y el período de presentación de ofertas concluye el 21 de agosto. El importe inicial asciende a 302.379 euros, impuestos incorporados, estableciéndose un período ordinario de dos años, y se admite la aplicación de dos prórrogas continuadas de un año cada una.

En la justificación de motivos, sobre el objeto del expediente, Aguas de Lucena informa de que los trabajos de obra civil consistirán en la apertura de zanjas, la posterior cubrición y la recogida de los residuos generados. De otro lado, la sociedad municipal explica que las actuaciones diarias de conservación de las redes de suministro de agua potable y saneamiento implican la suscripción de este contrato a fin de garantizar una cobertura rápida, eficaz y de calidad.

Respuesta en una hora en incidencias urgentes

El contrato, además, contempla el transporte de la maquinaria, combustible y revisión de los equipos. La futura concesionaria, en un plazo máximo de una hora, habrá de intervenir ante incidencias urgentes. Del mismo modo, resultará obligatorio fijar un servicio de guardia, con un lapso máximo de una hora y media de llegada desde la tramitación oportuna del aviso.

La licitación se plantea mediante precios unitarios en función de las horas de maquinaria y servicios realmente ejecutados, con un presupuesto máximo anual de 124.950 euros, IVA excluido, sin que exista imperativo de agotar esta cuantía. Entre los equipos previstos figuran miniexcavadoras, excavadoras giratorias y mixtas, carretillas, camiones grúa, camiones con cuchara bivalva y plataformas, entre otros medios necesarios para las actuaciones en las canalizaciones hidráulicas.