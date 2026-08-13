Urbanismo
La tercera fase del Parque Europa de Lucena continúa con las obras de conservación de los taludes
El Ayuntamiento lucentino destina 179.911 euros a la estabilización de los taludes del recinto verde y multiusos, dentro de una inversión mayor que prevé un nuevo puente y más zonas de juegos infantiles
El Ayuntamiento de Lucena ha licitado por 179.911 euros las obras de conservación y estabilización de los taludes del Parque Europa, una actuación incluida en la tercera fase de mejoras del recinto verde y multiusos, iniciada en 2025, que movilizará más de 2,5 millones de euros y contempla también un nuevo puente y la ampliación de las zonas de juegos infantiles.
La intervención se encuadra en el Plan de Actuación Integrado (PAI), dentro del epígrafe correspondiente a los espacios culturales y naturales para conectar y potenciar la identidad urbana, y se financiará en un 85% con los fondos europeos, comprometiéndose la administración local a abonar el 15% restante. El plazo de ejecución se estipula en cinco meses y las empresas interesadas deben presentar sus ofertas antes del 1 de septiembre.
Entre el río Lucena y la carretera de La Estación
El proyecto técnico, redactado en mayo de este año por técnicos municipales, traza intervenciones sobre una pendiente "no uniforme" y que salva el desnivel trazado entre el río Lucena y la carretera de La Estación. Las obras procurarán mejorar el sistema de drenaje y asegurar la estabilidad de los taludes de tierra existentes y que ejercen nexos de unión.
Con todo ello, la descripción de los trabajos entronca el perfilado de cunetas al objeto de favorecer la evacuación de aguas; la realización de obras de drenajes transversales; la estabilización con escolleras y bancales; la plantación de especies vegetales; la fabricación de imbornales; la sustitución de pavimentos de albero en las zonas de merendero, y la ampliación de la red de riego con la finalidad de asegurar la cobertura a nuevas plantaciones.
El nuevo puente se hará entre 2026 y 2027
La iniciativa de mayor dimensión en esta tercera fase estriba en la construcción de un segundo puente, afianzado en un desembolso de 1,9 millones y delimitado temporalmente entre 2026 y 2027. Este vial conectará la calle de Los Claveles, en el recinto ferial, y la carretera de La Estación. Esta infraestructura complementará el carril bici y los itinerarios peatonales, sumándose a la pasarela peatonal contigua al Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani.
Finalmente, y con una partida de 357.092 euros, comprendiendo otro de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, el Consistorio aumentará las zonas de juego infantiles con otro espacio inclusivo y estimulante, brindándose a los menores recursos para interactuar, aprender y desarrollarse en contornos seguros y accesibles, empleándose materiales innovadores y adaptados a cada edad.
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