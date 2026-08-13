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Urbanismo

La tercera fase del Parque Europa de Lucena continúa con las obras de conservación de los taludes

El Ayuntamiento lucentino destina 179.911 euros a la estabilización de los taludes del recinto verde y multiusos, dentro de una inversión mayor que prevé un nuevo puente y más zonas de juegos infantiles

Taludes del Parque Europa de Lucena, donde se va a intervenir para su conservación.

Taludes del Parque Europa de Lucena, donde se va a intervenir para su conservación. / M. González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

El Ayuntamiento de Lucena ha licitado por 179.911 euros las obras de conservación y estabilización de los taludes del Parque Europa, una actuación incluida en la tercera fase de mejoras del recinto verde y multiusos, iniciada en 2025, que movilizará más de 2,5 millones de euros y contempla también un nuevo puente y la ampliación de las zonas de juegos infantiles.

La intervención se encuadra en el Plan de Actuación Integrado (PAI), dentro del epígrafe correspondiente a los espacios culturales y naturales para conectar y potenciar la identidad urbana, y se financiará en un 85% con los fondos europeos, comprometiéndose la administración local a abonar el 15% restante. El plazo de ejecución se estipula en cinco meses y las empresas interesadas deben presentar sus ofertas antes del 1 de septiembre.

Entre el río Lucena y la carretera de La Estación

El proyecto técnico, redactado en mayo de este año por técnicos municipales, traza intervenciones sobre una pendiente "no uniforme" y que salva el desnivel trazado entre el río Lucena y la carretera de La Estación. Las obras procurarán mejorar el sistema de drenaje y asegurar la estabilidad de los taludes de tierra existentes y que ejercen nexos de unión.

Vista del Parque Europa de Lucena, con el auditorio al fondo, desde uno de los taludes.

Vista del Parque Europa de Lucena, con el auditorio al fondo, desde uno de los taludes. / M. González

Con todo ello, la descripción de los trabajos entronca el perfilado de cunetas al objeto de favorecer la evacuación de aguas; la realización de obras de drenajes transversales; la estabilización con escolleras y bancales; la plantación de especies vegetales; la fabricación de imbornales; la sustitución de pavimentos de albero en las zonas de merendero, y la ampliación de la red de riego con la finalidad de asegurar la cobertura a nuevas plantaciones.

El nuevo puente se hará entre 2026 y 2027

La iniciativa de mayor dimensión en esta tercera fase estriba en la construcción de un segundo puente, afianzado en un desembolso de 1,9 millones y delimitado temporalmente entre 2026 y 2027. Este vial conectará la calle de Los Claveles, en el recinto ferial, y la carretera de La Estación. Esta infraestructura complementará el carril bici y los itinerarios peatonales, sumándose a la pasarela peatonal contigua al Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani.

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Finalmente, y con una partida de 357.092 euros, comprendiendo otro de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, el Consistorio aumentará las zonas de juego infantiles con otro espacio inclusivo y estimulante, brindándose a los menores recursos para interactuar, aprender y desarrollarse en contornos seguros y accesibles, empleándose materiales innovadores y adaptados a cada edad.

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