La Junta invierte 85,9 millones de euros en once obras para mejorar el abastecimiento y la depuración de aguas en Córdoba

La Junta de Andalucía tiene actualmente en ejecución once obras hidráulicas en la provincia de Córdoba por valor de 85,9 millones de euros, destinadas principalmente a mejorar la depuración de aguas residuales y las infraestructuras de abastecimiento. Estas actuaciones se reparten por distintos municipios y se centran principalmente en nuevas depuradoras, agrupaciones de vertidos y mejoras de las instalaciones existentes, dentro de una planificación global que contempla intervenciones por valor de 235,62 millones de euros.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, Raquel López, ha destacado que estas actuaciones responden al "compromiso del Gobierno andaluz con una gestión eficiente de los recursos hídricos y con el cumplimiento de la normativa europea en materia de depuración de aguas residuales".

En este contexto, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado el impulso durante la presente legislatura de la reforma de la Ley de Aguas de Andalucía para adaptar el marco normativo a los nuevos desafíos hídricos y reforzar la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.

EDAR de la ELA de Algallarín (Adamuz). / CÓRDOBA

Proyectos en distintas fases de ejecución

Entre las actuaciones que se encuentran actualmente en distintas fases de ejecución figuran la agrupación de vertidos y estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Fuente la Lancha, con una inversión de 2,78 millones de euros; Santa Eufemia, con 4,35 millones; Albendín (Baena), con 5,79 millones; Fuente Palmera, con 5,28 millones; La Carlota, con 16,94 millones; San Sebastián de los Ballesteros, con 4,57 millones, y Rute, con 17,73 millones de euros.

Asimismo, cuatro proyectos presentan un elevado grado de avance y se encuentran ya en la fase de puesta en marcha. Se trata de la agrupación de vertidos y EDAR de El Guijo, con una inversión de 2,96 millones de euros; la remodelación de la EDAR de Pozoblanco, con 6,34 millones; la agrupación de vertidos y EDAR de Guadalcázar, con 4,61 millones, y la agrupación de vertidos y EDAR de La Rambla-Montalbán, con una inversión de 14,55 millones de euros.

Trabajos que se llevan a cabo en la EDAR de San Sebastián de los Ballesteros. / CÓRDOBA

Balance de actuaciones finalizadas en 2025

Raquel López ha realizado también un balance de las actuaciones de abastecimiento y depuración concluidas durante 2025 en la provincia de Córdoba, que han supuesto una inversión total de 15,9 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.

Entre los proyectos finalizados destacan las agrupaciones de vertidos y EDAR de Fuente Tójar, con una inversión de 2,03 millones de euros; Valenzuela, con 3,07 millones; Algallarín (Adamuz), con 4,39 millones; y La Granjuela, con 2,44 millones de euros. A estas actuaciones se suma la adecuación y mejora de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Sierra Boyera, cuya inversión ha alcanzado los 3,96 millones de euros.

La delegada territorial ha señalado que estas inversiones contribuyen a mejorar la calidad del agua, reforzar la sostenibilidad de los sistemas hidráulicos y garantizar servicios esenciales para la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por la necesidad de optimizar el uso de los recursos hídricos.