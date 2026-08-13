La Diputación de Córdoba analiza el papel de Andalucía en Europa 40 años después de la adhesión

La Diputación de Córdoba, a través de su Centro Europe Direct, ha participado en el curso ‘40 años de Andalucía en Europa’, una iniciativa organizada por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para analizar el papel de la comunidad autónoma durante las cuatro décadas transcurridas desde la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas.

La participación cordobesa se ha concretado en la mesa redonda ‘El impacto social de la pertenencia a la UE: el programa Erasmus, las Escuelas Embajadoras y la Iniciativa Ciudadana Europea’, según ha explicado la delegada de Juventud de la Diputación, Sara Alguacil.

Uno de los asuntos centrales de la intervención ha sido precisamente la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), una herramienta de democracia participativa que permite a los ciudadanos intervenir de manera directa en el desarrollo de las políticas comunitarias.

Cómo funciona la Iniciativa Ciudadana Europea

Durante la sesión se ha abordado el funcionamiento de este mecanismo, mediante el cual un grupo de ciudadanos procedentes de varios Estados miembros puede solicitar a la Comisión Europea que estudie la presentación de una propuesta legislativa sobre materias en las que la Unión Europea tiene competencias.

La exposición también ha repasado los requisitos necesarios para registrar una iniciativa, el procedimiento para recoger y validar los apoyos y el posterior proceso de evaluación por parte de la Comisión Europea.

Alguacil ha destacado que este instrumento contribuye a fortalecer la participación democrática, fomentar una ciudadanía europea más activa y acercar las instituciones comunitarias a la sociedad.

Durante el encuentro también se han presentado ejemplos de iniciativas que han servido para impulsar debates políticos en el ámbito europeo, mostrando las posibilidades de este mecanismo para trasladar las propuestas ciudadanas hasta las instituciones de la Unión.

La responsable provincial de Juventud ha señalado que la presencia de Europe Direct Córdoba en esta actividad académica reafirma su compromiso con la divulgación del conocimiento sobre la Unión Europea y con la promoción de la participación ciudadana. Europe Direct Córdoba es, además, Embajadora de la Iniciativa Ciudadana Europea.

Cuatro décadas de Andalucía en Europa

El encuentro ‘40 años de Andalucía en Europa’, organizado por la UNIA, ha reunido a especialistas, representantes institucionales y profesionales relacionados con los asuntos europeos.

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Las jornadas han servido para reflexionar sobre la evolución de Andalucía dentro del proceso de integración europea, el impacto que han tenido las políticas comunitarias en el desarrollo de la comunidad autónoma y los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea.