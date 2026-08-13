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Formación

Los Pedroches busca relevo para sus maestros de la piedra seca con una escuela gratuita

La Fundación Xul ofrece 20 plazas en una formación de 180 horas para aprender a conservar y levantar los muros tradicionales de la comarca

Muros de piedra seca en la comarca de Los Pedroches, en una imagen de archivo.

Muros de piedra seca en la comarca de Los Pedroches, en una imagen de archivo. / Rafa Sánchez

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Antonio Manuel Caballero

Torrecampo

Una pared de piedra seca no lleva mortero ni argamasa, se sostiene por peso y por el encaje preciso de las piezas, colocadas a mano y combinando piedras de distinto tamaño, partiendo de una base firme, con los coales, con los albañales para que el agua fluya sin derribar el muro y con las tapas cerrando arriba. Estas paredes son un rasgo distintivo de la construcción tradicional de Los Pedroches, con presencia de tramos sin argamasa y otros trabados con barro del lugar, y se pretende que no se pierdan.

Desde la Fundación Xul promueven impulsar la conservación de este patrimonio y el relevo generacional de un oficio "que se aprende mirando, probando y escuchando a quien ya sabe". Para ello han creado la Escuela Viva de Piedra Seca de Los Pedroches que ofrece una formación práctica y gratuita de 180 horas impartida por maestros paereros de la zona.

Las prácticas se harán en Pedroche y Torrecampo

Desde la fundación indican que el formato es compatible con trabajar o vivir fuera porque parte de la formación es on line y las prácticas de campo se desarrollarán los sábados en Pedroche y Torrecampo.

Dos paereros reparan una pared de piedra en Los Pedroches.

Dos paereros reparan una pared de piedra en Los Pedroches. / CÓRDOBA

El plazo de inscripción está abierto hasta el 18 de septiembre, a través de la web de la escuela, y la formación se desarrollará entre septiembre de este año y junio del próximo.

Ana Rojas, técnica de la Fundación Xul, indica que los maestros paereros transmitirán la técnica a jóvenes de la comarca y para encontrar a personas que quieran aprender a conservar y levantar esos muros.

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Hay 20 plazas disponibles, con el 40% de ellas reservadas a mujeres.

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