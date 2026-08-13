Formación
Los Pedroches busca relevo para sus maestros de la piedra seca con una escuela gratuita
La Fundación Xul ofrece 20 plazas en una formación de 180 horas para aprender a conservar y levantar los muros tradicionales de la comarca
Una pared de piedra seca no lleva mortero ni argamasa, se sostiene por peso y por el encaje preciso de las piezas, colocadas a mano y combinando piedras de distinto tamaño, partiendo de una base firme, con los coales, con los albañales para que el agua fluya sin derribar el muro y con las tapas cerrando arriba. Estas paredes son un rasgo distintivo de la construcción tradicional de Los Pedroches, con presencia de tramos sin argamasa y otros trabados con barro del lugar, y se pretende que no se pierdan.
Desde la Fundación Xul promueven impulsar la conservación de este patrimonio y el relevo generacional de un oficio "que se aprende mirando, probando y escuchando a quien ya sabe". Para ello han creado la Escuela Viva de Piedra Seca de Los Pedroches que ofrece una formación práctica y gratuita de 180 horas impartida por maestros paereros de la zona.
Las prácticas se harán en Pedroche y Torrecampo
Desde la fundación indican que el formato es compatible con trabajar o vivir fuera porque parte de la formación es on line y las prácticas de campo se desarrollarán los sábados en Pedroche y Torrecampo.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 18 de septiembre, a través de la web de la escuela, y la formación se desarrollará entre septiembre de este año y junio del próximo.
Ana Rojas, técnica de la Fundación Xul, indica que los maestros paereros transmitirán la técnica a jóvenes de la comarca y para encontrar a personas que quieran aprender a conservar y levantar esos muros.
Hay 20 plazas disponibles, con el 40% de ellas reservadas a mujeres.
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