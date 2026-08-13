El PSOE alerta de la "Córdoba vaciada y reclama a Bellido y Fuentes medidas urgentes para frenar la pérdida de población

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha reclamado a las principales administraciones de la provincia medidas concretas para afrontar la despoblación y mejorar la capacidad del territorio para retener y atraer habitantes, ante el reto demográfico que afronta la provincia.

Según los datos de la Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística recogidos en la nota difundida por el PSOE, Córdoba contaba con 772.913 habitantes a 1 de julio de 2026, lo que supone 983 personas menos que tres meses antes y 1.396 menos que al comenzar el año. En términos interanuales, el descenso sería de 381 habitantes.

Crespín sostiene que Córdoba es actualmente la única provincia española que pierde población en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que el conjunto de España y Andalucía continúa creciendo. La dirigente socialista considera que estos datos reflejan dificultades tanto para retener población como para atraer nuevos residentes.

Más de 30.000 habitantes menos en diez años

El PSOE enmarca la evolución más reciente dentro de una tendencia demográfica de mayor recorrido. Según los datos expuestos por Crespín, la provincia perdió 3.711 habitantes durante 2024 y acumula un descenso superior a las 30.000 personas en la última década.

La dirigente socialista señala especialmente la situación de los municipios rurales y cita hasta 17 localidades en riesgo extremo de despoblación. Entre ellas menciona Belmez, Cardeña, Conquista, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Valsequillo, Villanueva del Duque, Villaviciosa de Córdoba y Zuheros.

Para Crespín, el desafío demográfico engloba problemas como la caída de la natalidad, el envejecimiento de la población, la despoblación rural y la concentración de habitantes en los núcleos urbanos.

El PSOE vincula la despoblación con los servicios públicos

La secretaria general de los socialistas cordobeses ha relacionado parte de esta situación con el estado de los servicios públicos en los municipios y ha responsabilizado al Gobierno andaluz de no ofrecer una respuesta suficiente.

Crespín sostiene que la pérdida o reducción de servicios sanitarios y educativos dificulta que las familias permanezcan en los pueblos. En este sentido, asegura que desde la llegada del PP a la Junta se han eliminado más de 300 aulas en colegios de la provincia y denuncia cierres o reducciones de horarios y especialidades sanitarias.

«Cuando se cierra un centro de salud o se clausura un aula en un colegio público, se apaga un pueblo», ha afirmado.

También ha situado entre los problemas a afrontar la atención a la dependencia. La dirigente socialista cifra en 477 días el tiempo de espera en Córdoba y asegura que alrededor de un millar de mayores fallecen cada año sin haber llegado a acceder a la prestación.

Servicios, infraestructuras, vivienda y empleo

Frente a esta situación, Crespín reclama una estrategia que permita mantener población en los municipios mediante el fortalecimiento de la sanidad, los servicios sociales y la educación, junto a una mejora de la red de infraestructuras de transporte.

Entre las propuestas planteadas por el PSOE figuran también el apoyo al relevo generacional en empresas tradicionales, el impulso de cooperativas y de la economía social, facilidades para nuevas iniciativas empresariales, el turismo rural, la vivienda asequible y la generación de empleo local.

La secretaria general del PSOE cordobés ha reclamado particularmente al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que conviertan el reto demográfico en una prioridad. También ha dirigido sus críticas al Gobierno de Juanma Moreno, al que reclama una mayor colaboración con ayuntamientos y organizaciones sociales.

Crespín ha contrapuesto esta situación con las actuaciones desarrolladas por el Gobierno central y ha destacado el Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, que, según los datos aportados por el PSOE, supera los 13.000 millones de euros de presupuesto.

La dirigente socialista considera que mantener colegios y centros de salud, garantizar la atención a la dependencia y favorecer el acceso a vivienda y empleo son elementos imprescindibles para que los jóvenes puedan permanecer o regresar a los municipios y frenar la pérdida de habitantes.