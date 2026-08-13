Detenido en Baena por un robo con escalo tras ser sorprendido en el interior de la vivienda

La Guardia Civil de Córdoba, en colaboración con la Policía Local de Baena, ha detenido a una persona como presunta autora de un robo con escalo en una vivienda del casco antiguo de la localidad. El sospechoso había logrado escapar después de ser sorprendido en el interior del inmueble y fue localizado posteriormente con herramientas y prendas de vestir que, según los agentes, podrían haber sido utilizadas para cometer nuevos delitos y ocultar su rostro.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando una patrulla del Puesto Principal de la Guardia Civil de Baena recibió el aviso de un posible robo en una vivienda. Los agentes se desplazaron hasta el domicilio, donde encontraron al propietario.

Sorprendido dentro de la vivienda

Según ha informado la Guardia Civil, el dueño de la vivienda explicó que se encontraba trabajando cuando recibió la llamada de un vecino que había escuchado golpes procedentes del interior de su casa.

El propietario se desplazó hasta el inmueble y, al abrir la puerta, encontró un gran desorden y diversos objetos preparados para ser sustraídos. Fue entonces cuando sorprendió al supuesto ladrón, que todavía permanecía dentro de la vivienda.

Al verse descubierto, el sospechoso emprendió la huida y las personas que se encontraban en el lugar no pudieron retenerlo.

La Guardia Civil recabó entonces información sobre sus características físicas y las pesquisas permitieron identificar plenamente al presunto autor. A partir de ese momento, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda en colaboración con la Policía Local de Baena para localizarlo y proceder a su detención.

Investigado también por dos robos en vehículos

Durante las gestiones desarrolladas, los agentes comprobaron además que esta persona estaría presuntamente implicada en otros dos robos cometidos recientemente en el interior de vehículos estacionados en la vía pública.

Finalmente, después de varias horas de búsqueda, agentes de la Policía Local de Baena localizaron al sospechoso cuando, según la investigación, presuntamente se encaminaba a cometer nuevos hechos delictivos.

En el momento de su detención llevaba herramientas compatibles con la comisión de nuevos ilícitos penales, así como varias prendas de vestir con las que supuestamente pretendía ocultar su rostro.

El detenido, las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.