Baena se transforma en una arena de supervivencia zombie con la tercera edición de 'Baena Z: Los Juegos del Hambre'

El Ayuntamiento de Baena, a través de la delegación de Juventud, ha presentado este jueves la tercera edición de Baena Z, un evento que este año da un giro radical para convertirse en Baena Z: Edición Los Juegos del Hambre. La cita, que tendrá lugar el próximo sábado 5 de septiembre en las calles históricas de la ciudad, propone una experiencia de supervivencia zombie de entre 4 y 5 horas de duración, con un aforo limitado a 200 participantes.

El delegado de Juventud, Domingo Castro, ha sido el encargado de desgranar los detalles de esta nueva edición, destacando la apuesta del Consistorio por ofrecer alternativas de ocio "innovadoras, saludables y adaptadas a los nuevos gustos del público joven".

“Un año más, queremos ofrecer a los jóvenes un desafío definitivo de supervivencia. En esta tercera edición nos alejamos de lo tradicional para traer un espectáculo distópico único: una cúpula de poder, cuatro distritos enfrentados y una ciudad dominada por la horda infectada. Nuestro objetivo es que los participantes pongan a prueba su habilidad, agilidad e ingenio en un entorno seguro, emocionante y totalmente inmersivo", ha manifestado Castro.

Gracias a la financiación de la delegación de Juventud, el evento mantiene unos precios reducidos, aplicando un sistema de venta anticipada escalonada para premiar a los más rápidos, que van desde los 5 a los 15 euros.

Requisitos y reservas

Las inscripciones están abiertas y se realizarán exclusivamente a través del formulario web (accesible mediante el código QR oficial) o contactando por whatsapp al 684 40 71 13. El plazo cierra el jueves 3 de septiembre a las 23.59 horas o hasta agotar las 200 plazas.

En cuanto a los requisitos de edad, podrán participar jóvenes a partir de 14 años (siempre acompañados de un adulto inscrito) y a partir de 16 años con autorización de los tutores legales. No hay límite de edad máximo. La organización recomienda vestir ropa cómoda y calzado adecuado para correr.

"La seguridad de todos los participantes es nuestra prioridad absoluta. Se aplicarán reglas estrictas y el personal de la organización estará en todo momento pendiente de garantizar una experiencia segura", ha concluido el delegado de Juventud.