El 15 de agosto llena la provincia de Córdoba de ferias, procesiones, romerías y fiestas patronales

Tradicionalmente, el 15 de agosto ha sido un día grande en la provincia de Córdoba y sigue siéndolo. Durante el fin de semana en el que se celebra la Virgen de Agosto, son numerosos los rincones de la provincia que se engalanan para celebrar sus ferias y fiestas patronales.

San Roque en Dos Torres

En este sentido, una de las zonas de la provincia que más celebraciones agrupa en la segunda quincena de agosto es Los Pedroches. Así, desde el pasado jueves está en marcha la Feria de San Roque en Dos Torres, que se inició con el desfile de majorettes, el pregón de María José Alcudia y el encendido del alumbrado. La feria, que se prolongará hasta el martes, incluirá encierros de vacas bravas y el domingo, la solemne misa en honor del patrón y la elaboración de alfombras de sal coloreada por los jóvenes sobre las que pasará por la tarde, a partir de las 20.00 horas, la procesión desde la parroquia hasta su ermita.

En Villanueva del Duque la feria en honor a Nuestra Señora de Guía y San Jacinto comienza hoy a las 12.00 horas con la coronación de las reinas de las fiestas y abanderados y el concurso de caballistas y carrozas. Momento destacado es el recibimiento a la Virgen de Guía. También hay suelta de vaquillas en la localidad villaduqueña, el domingo y el lunes. Además, el domingo tendrá lugar la procesión de San Jacinto.

Por su parte, Belalcázar afronta también su feria y fiestas en honor a San Roque, que como antesala incluye mañana la entrada triunfal de Nuestra Señora de la Consolación a las 23.00 horas y después el pregón de feria a cargo de Antonio y Jesús Moreno, ambos hermanos y médicos. La feria arranca oficialmente el domingo y se prolongará hasta el día 20, con la procesión en honor de San Roque. En Pedroche mañana se celebra la sexta Velada Vaquera con el espectáculo de Córdoba Ecuestre, una cita prevista en la pista hípica a las 21.00 horas.

Puente Genil

El 15 de agosto Puente Genil está inmersa en la celebración de la Feria Real, un acontecimiento que arranca esta noche con el Festival de Cante Grande Fosforito. La feria cuenta también con la actuación, mañana sábado, de Ana Torroja, la mítica vocalista del extinguido grupo Mecano. Distintas actuaciones y propuestas lúdicas se prolongarán hasta la noche del miércoles, cuando una sesión de fuegos artificiales dará por clausurada la feria.

Cabra

En el caso de Cabra, el santuario de la Virgen de la Sierra, patrona de la ciudad, acogerá hoy viernes y mañana sábado la 113.ª edición de la romería de Votos y Promesas, que reunirá a numerosos peregrinos llegados para cumplir sus promesas y agradecer los favores recibidos. El programa de actos organizado por su real archicofradía comienza hoy, a las 20.30 horas, con la exposición del Santísimo, el rezo de vísperas y la procesión de Jesús Sacramentado, durante la que se realizará la solemne bendición en los miradores. Los actos continuarán el sábado 15, festividad de la Asunción, con la misa del Peregrino a las 10.00 horas y, a las 12.00, una solemne eucaristía. A su término tendrá lugar la procesión de la venerada imagen por los alrededores del santuario y, en los miradores, junto a la cueva, se entonará la tradicional Salve popular. Asimismo, en la entrada del templo se instalará la tradicional «mesa de mandas», donde los peregrinos podrán depositar sus ofrendas, manteniendo así una costumbre vinculada a esta popular romería desde sus orígenes.

Fiestas carmelitanas

También Rute vive este fin de semana los días grandes de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Este vienes, 14 de agosto, se celebra la tradicional ofrenda de nardos a la patrona, que parte desde la ermita de San Pedro hasta la parroquia de Santa Catalina Mártir. Ya en el interior del templo tendrá lugar el pregón, a cargo de Francisco Andrés Tejero Alba y, a continuación, coronación e imposición de bandas a la carmelitana mayor 2026. El 15 de agosto, día grande de la Virgen del Carmen, llegará el momento culminante a las 21.00 horas, con la solemne procesión de la patrona.

Un momento del pregón de las fiestas de la Virgen del Carmen de Rute, el año pasado. / CÓRDOBA

Aguilar

Asimismo, Aguilar de la Frontera volverá a encontrarse con una de sus tradiciones más arraigadas el próximo domingo, 16 de agosto, festividad de San Roque, patrón de la localidad. Será entonces cuando la imagen del santo vuelva a salir a las calles del municipio tras la celebración de la tradicional novena en su honor. Antes de la función principal, la celebración volverá a tener uno de sus momentos más reconocibles a las puertas del convento: la bendición y venta de las tradicionales roscas de pan. Una costumbre estrechamente relacionada con la iconografía de San Roque y con la tradición que representa al santo acompañado de un perro, animal al que se atribuye el auxilio que recibió durante su enfermedad.

La Colonia

En La Colonia de Fuente Palmera, por su parte, se celebran diversas fiestas en tres núcleos de población. En La Peñalosa, la hermandad de Nuestra Señora de la Asunción organiza varios actos religiosos en honor a la patrona. También el viernes y el sábado la ELA de Ochavillo del Río celebra su Fiesta del Emigrante. Por su parte, Fuente Palmera acogerá el sábado el séptimo Encierro Infantil organizado por el Círculo Taurino, donde los más pequeños disfrutan corriendo delante de unos astados de cartón piedra, y en Fuente Carreteros se celebrará el sábado 15 la verbena en honor a la Virgen de Guadalupe. Por la mañana será la misa rociera y por la noche la procesión.

Por último, la pedanía baenense de Albendín celebra este fin de semana su tradicional Verbena del Emigrante con la salida procesional de María Santísima de Albendín en la tarde del sábado.

Festum

Además de todo ello, hay lugares en los que estos mismos días se aprovechan para otro tipo de actividades vinculadas al turismo y a la historia. Este es el caso de Almedinilla y sus Jornadas Iberorromanas, más conocidas como Festum. En ellas se intenta acercar a vecinos y visitantes a la forma de vida de aquella época.

El Festum, que empezó el miércoles y se prolongará hasta el domingo, acoge diversas actividades como conferencias, talleres, monólogos y recreaciones. De todo ello, lo más llamativo es el banquete romano, inspirado en el recetario de Marcus Gavius Apicius, del siglo I, una actividad que ya tiene un lugar destacado en los eventos culturales del verano andaluz.

Este año los actos del Festum de Almedinilla giran en torno al papel de la mujer en la cultura íbera y se celebran bajo el título Mulierum Virtutes. (Re)descubriendo a la mujer ibérica.