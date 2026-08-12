La Policía Local de Cabra investiga el abandono de tres cachorros en un contenedor de basura en Cabra

La Policía Local de Cabra ha abierto una investigación para tratar de identificar a la persona responsable del abandono de tres cachorros de perro en el interior de un contenedor de basura, un suceso ocurrido en la tarde del pasado lunes en las inmediaciones del acceso al centro de Promi en la localidad.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar después de recibir un aviso que alertaba de la posible presencia de varios animales abandonados en unos contenedores. Una vez allí, la dotación policial comprobó que, efectivamente, había tres cachorros en el interior de uno de los recipientes.

Dos de los animales ya habían fallecido cuando fueron localizados, mientras que el tercero pudo ser rescatado con vida por los agentes, evitando así una muerte que, según señala la Policía Local, era prácticamente segura de haber permanecido en el interior del contenedor.

La Policía pide colaboración para encontrar al autor

Tras la intervención, la Policía Local ha iniciado las correspondientes diligencias de investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y tratar de identificar a la persona que presuntamente depositó los animales en el contenedor.

La Policía Local hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que pueda disponer de información que contribuya a esclarecer los hechos se ponga en contacto con los agentes.

La información, especialmente si permite identificar al responsable o determinar cuándo fueron abandonados los animales, puede resultar clave para el desarrollo de la investigación.