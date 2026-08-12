"No me lo podía perder": una de las frases más repetidas durante la observación del eclipse solar en la provincia de Córdoba

Córdoba entera, como el resto de España, ha vivido esta tarde-noche entre la expectación y el asombro el desarrollo del eclipse solar. En la provincia, numerosos vecinos de la Subbética subieron desde primera hora de la tarde a los lugares más altos, como el Picacho en Cabra o la Sierra de Aras en Lucena, dos de los principales puntos de Lucena y la Subbética fijados para contemplar con mayor nitidez y panorámica el fenómeno astronómico.

De hecho, en Lucena y en Cabra se han dado cita cientos de personas, que han llenado de ambiente tanto el camino como el entorno de los santuarios que cobijan a las patronas de ambas localidades.

Vista del eclipse desde Priego. / Rafa Cobo

También han buscado miradores como el Balcón del Adarve o el Castillo, en el caso de Priego, o la Plaza de Palacio en Baena, desde donde las vistas al horizonte permitían una visión completa. Entre todos, el comentario más oído cuando se encontraban con conocidos era: "No me lo podía perder". No obstante, al finalizar el episodio tampoco ha faltado quien ha mostrado una cierta decepción por haber esperado más oscuridad durante el periodo máximo de ocultación del Sol.

Con 38 grados de temperatura, un numeroso grupo de palmeños ha subido a la finca La Palmosa, en Palma del Río, a disfrutar del eclipse. Muchos lo han hecho con un picnic habitual en la noche de las perseidas, al que este año han añadido sus gafas homologadas.

Dos personas observan el eclipse desde Pozoblanco. / Rafa Sánchez

En Pozoblanco el lugar elegido por decenas vecinos ha sido el campo de golf, donde tampoco ha faltado quien ha observado el evento con telescopio. Y en El Viso ha habido quien ha elegido el área recreativa del embalse de La Colada para la observación.

En Montilla una programación especial ha permitido observar el fenómeno de forma segura desde el castillo de El Gran Capitán y desde las pistas polideportivas del Colegio Salesiano. Para favorecer la contemplación del eclipse, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Turismo, ha abierto el recinto del castillo a las 19.30 horas. La explanada de la fortaleza se ha convertido así en uno de los puntos especialmente habilitados para seguir uno de los principales acontecimientos astronómicos del año.