Peñarroya-Pueblonuevo impulsa el envejecimiento activo con actividades acuáticas para 250 personas

La piscina municipal de Peñarroya-Pueblonuevo vuelve a convertirse este verano en escenario del programa de Actividades Acuáticas para Personas Mayores, una iniciativa de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), que alcanza en esta edición a 250 participantes. El proyecto forma parte del Programa de Envejecimiento Activo y busca fomentar hábitos saludables y mejorar la autonomía y el bienestar de sus usuarios.

El programa, que se desarrolla en el municipio desde 2005, se ha consolidado como una de las propuestas con mayor aceptación entre la población mayor. La delegada de Derechos Sociales y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, ha destacado que la actividad física en el medio acuático contribuye a favorecer la autonomía personal, la salud y el bienestar general.

La delegada de Derechos Sociales y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, en el centro, junto a la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Mariví Paterna (izquierda), y la concejal de Bienestar Social, Mayores y Vivienda, Teresa Molina / CÓRDOBA

Dos turnos semanales durante los meses de verano

Los 250 participantes están distribuidos en dos turnos semanales: lunes y miércoles o martes y jueves. La actividad está dirigida a personas mayores de 65 años, pero también pueden participar personas con discapacidad pertenecientes a entidades como Futuro Singular y PRODE, así como usuarios atendidos por el servicio de Salud Mental de Peñarroya-Pueblonuevo, previa autorización.

Cada sesión tiene una hora de duración y está dirigida por personal especializado. La metodología incluye ejercicios de movilidad y calentamiento, fortalecimiento muscular, coordinación y trabajo de resistencia cardiovascular.

Uno de los principales beneficios del ejercicio en el agua es que permite realizar movimientos con menor impacto sobre las articulaciones, lo que facilita una práctica más segura y reduce el riesgo de lesiones. A ello se suman mejoras relacionadas con la flexibilidad y el equilibrio.

Participantes en las actividades acuáticas / CÓRDOBA

Ejercicio físico y lucha contra el aislamiento

El programa también concede importancia a su vertiente social. Según ha explicado Aguilera, el taller está orientado a favorecer la socialización y prevenir el aislamiento de las personas participantes, convirtiendo las sesiones en un espacio que combina actividad física y convivencia.

La actividad permite además dar continuidad durante el verano al trabajo que se realiza el resto del año en el Taller de Gimnasia de Mantenimiento. Está financiada íntegramente por el IPBS y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.

El Ayuntamiento aporta un socorrista para garantizar la seguridad de los participantes, mientras que la Asociación Club Municipal de Pensionistas El Jardín se ocupa de la difusión de la iniciativa y de gestionar las inscripciones.

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El seguimiento del programa se realiza mediante registros de asistencia y valoraciones del grado de satisfacción de los usuarios, con el objetivo de evaluar de forma continua la calidad del servicio.