Lucena adjudica por 622.000 euros la transformación de la antigua estación en un albergue turístico de 34 plazas

El Ayuntamiento de Lucena ha adjudicado por 622.263 euros, más IVA, a la empresa local Construcciones y Decoración Hijos de A. Sabán la transformación del hangar de la antigua estación ferroviaria en un albergue turístico y juvenil de 34 plazas.

Las obras, que se encuadran en el Plan de Actuación Integrado, comenzarán previsiblemente en septiembre, tendrán un plazo de nueve meses y permitirán que el nuevo equipamiento entre en funcionamiento en 2027. Se resuelve así con la máxima celeridad el procedimiento de licitación para la adecuación y cambio de uso del edificio que el Ayuntamiento iniciaba a mediados de julio, con un período de 20 días hábiles asociado a la recepción de las ofertas y que finalizaba el pasado 6 de agosto. Cuatro jornadas después, tras un decreto de sustitución de los miembros de la mesa de contratación, este órgano municipal calificó favorablemente y admitía las proposiciones remitidas por Construcciones y Decoración Hijos de A. Sabán y Elecnor Servicios y Proyectos.

La oferta de la empresa elegida rebaja mínimamente la cuantía que figuraba en los pliegos, cifrada en 628.524 euros, impuestos excluidos. La estrategia europea financia en un 85% el presupuesto, empleando fondos del programa operativo plurirregional Feder y asumiendo el Ayuntamiento el 15% restante.

La implantación de este nuevo recurso de alojamiento figura en el primer paquete de actuaciones diseñado por el Ayuntamiento, al establecerse una fecha inicial de certificaciones, el próximo 31 de marzo, con la obligación de justificar un 20% del montante de 10,5 millones.

Una buena localización para el turismo

El albergue turístico se ubicará en el sector noroeste de Lucena, entre la Vía Verde del Aceite, el Parque Europa, el aparcamiento de autocaravanas, el Auditorio Municipal y el nuevo recinto ferial.

El proyecto técnico reside en un cambio de uso del inmueble, con una utilidad originaria de tránsito de viajeros de tren, hacia una finalidad dotacional y social, relacionándose con el turismo, la juventud y la dinamización del entorno.

Así será el albergue juvenil

En dos plantas, ofertará una capacidad de 34 plazas, distribuidas en seis habitaciones, así como otras dependencias comunes, como área de acceso, compuesta por la recepción y la zona de información turística; estancia común y multifuncional, cocina, lavandería, dormitorios y baños, además del porche, una terraza transitable y el ascensor.

El diseño sitúa en el nivel superior un dormitorio adaptado y compartido para un total de diez personas; otros tres dormitorios ostentarán espacio para seis personas cada uno; otra habitación se asignará a cuatro huéspedes, y se habilitará una habitación doble.

Un edificio del siglo XIX

La actuación, igualmente, implica la modernización del entorno, enmarcada en una rehabilitación integral de una edificación erigida en 1891.

El desarrollo de la obra preservará las estructuras y las columnas de hierro instauradas en el tramo final del siglo XIX.

La explanada contigua mantendrá los aparcamientos y agregará zonas de sombra generadas por arboleda.