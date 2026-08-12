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Efeméride

Lotería Nacional dedica su sorteo de este jueves al Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla

La emisión especial del décimo conmemorativo incluye el diseño original de la primera exposición de alfarería de 1926 y una ilustración de la silueta de la localidad.

Decimo de la Lotería Nacional dedicado a la primera Exposición de Alfarería de La Rambla de 1926 con motivo del centenario de aquel evento.

Decimo de la Lotería Nacional dedicado a la primera Exposición de Alfarería de La Rambla de 1926 con motivo del centenario de aquel evento. / CÓRDOBA

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Europa Press

Con motivo de la celebración del Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla (1926-2026), el Sorteo de Lotería Nacional de mañana jueves 13 de agosto está dedicado íntegramente a esta efeméride, rindiendo así homenaje a "100 años ininterrumpidos de arte, historia y oficio".

Según ha informado ya la organización de Enbarro en una nota, "el décimo conmemorativo es una obra de arte en sí mismo". En su parte izquierda incluye el diseño original de la 1ª Exposición de Alfarería 1926, enmarcado por la leyenda institucional Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla (Córdoba) 1926-2026.

En la viñeta central, el billete "luce una hermosa y evocadora" ilustración de la silueta de la localidad cordobesa, coronada por un gran jarrón tradicional, "símbolo inconfundible de la identidad cultural y del principal motor económico" del municipio.

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La emisión de este décimo especial por parte de Lotería Nacional supone "un espaldarazo definitivo a nivel estatal para Enbarro", la exposición de cerámica y alfarería más antigua de España y que, durante todo este año 2026, está celebrando su siglo de vida con una agenda repleta de actos extraordinarios y una estrategia clara de expansión.

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