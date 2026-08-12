Julio Muñoz Moreno firma el cartel de las fiestas de Hinojosa del Duque y Antonio Perea será el pregonero

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha acogido la presentación oficial de la Feria y Fiestas en Honor a San Agustín, que se celebrarán en el municipio del 23 al 29 de agosto. Durante el acto se ha dado a conocer el cartel anunciador de este año, obra del artista hinojoseño Julio Muñoz Moreno, y se ha presentado formalmente al pregonero de las festividades, Antonio Jesús Perea Aparicio.

La cita ha contado con una amplia representación de la corporación municipal, encabezada por el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, quienes han acompañado tanto al creador del cartel como al pregonero en este significativo arranque de los días grandes de la localidad. González ha felicitado expresamente a ambos, haciendo extensible su reconocimiento a todos los participantes en el concurso. En este sentido, ha puesto en valor la gran calidad de las obras presentadas y la dificultad del jurado para elegir la propuesta ganadora, recordando además que su autor ya se alzó con este mismo galardón en el año 2002.

Durante la presentación, el autor de la obra anunciadora, Julio Muñoz Moreno, ha tomado la palabra para explicar las claves de un cartel que combina, tal y como ha indicado el autor, "el clasicismo de las tradiciones, así como la modernidad y la contemporaneidad de Hinojosa del Duque". Además, el cartelista ha querido plasmar tres elementos: "Una mujer, un monumento representativo y tipografías y rótulos". De ahí la gitana, que ocupa el centro del cartel, vestida de negro, según el autor color poco habitual "y que rompe la continuidad" pero que manifiesta "la belleza sin cosificar, tal y como se define Hinojosa del Duque".

Por su parte, Antonio Jesús Perea Aparicio, designado pregonero de las fiestas, ha expresado su emoción y gratitud ante la encomienda de poner voz al inicio de las fiestas. Perea ha avanzado que su pregón estará vertebrado desde ese sentimiento propio de la Feria y Fiestas en honor a San Agustín y espera que "el pueblo de Hinojosa disfrute, así como he disfrutado yo".

Actividades previas desde el 17 de agosto

Por otra parte, el Consistorio ha presentado también la agenda de actividades culturales y recreativas que ambientarán la localidad durante la semana previa al inicio de la feria. La iniciativa busca dinamizar el espacio público, fomentar la participación ciudadana de vecinos y visitantes de todas las edades y poner en valor la riqueza patrimonial y artística de la localidad.

La programación combina patrimonio, gastronomía, música y artes plásticas. Arrancará el lunes 17 de agosto en la ermita de San Benito con una cata de jamón y cerveza acompañada por música de Macetera Rockera. El martes, la Plaza de la Catedral acogerá el concierto Aromas del Sur Cuarteto, liderado por el pianista Diego Valdivia, mientras que el miércoles será el turno del flamenco, con varios cantaores y la guitarra de Jesús Manuel Revaliente.

La programación continuará el jueves en el patio del Museo Etnológico con la exposición y conferencia Creadores, dedicada a los carteles presentados al concurso de Feria y Fiestas en Honor a San Agustín y con la presencia del ganador, Julio Muñoz Moreno. El cierre llegará el viernes con el Jamón Music Festival en la Caseta Municipal, con tributos a Extremoduro, Robe Iniesta y Fito & Fitipaldis, además de las actuaciones de Los Drinkers y Los Hijos del Viento.