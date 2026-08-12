IU reclama "avances" en la municipalización del servicio de ayuda a domicilio en Montilla
La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla y parlamentaria andaluza, Rosa Rodríguez, ha criticado la "falta de información" sobre el estudio de viabilidad para cambiar el modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio y reclama al alcalde de la localidad, Rafael Llamas, que "aclare públicamente" si el equipo de gobierno trabaja en su municipalización.
Rodríguez explica que, desde el año 2021, IU "viene insistiendo en la necesidad de estudiar la viabilidad del cambio de gestión, de gestión indirecta a gestión directa, a través de una encomienda de gestión a la empresa municipal Atrium Ulia, para que ese servicio se preste desde lo público, ya que siempre hemos defendido y entendemos que esto supondría una mejora en la propia prestación del servicio, tanto para las personas trabajadoras como para las personas usuarias".
En ese sentido, la representante de IU rechaza las críticas recibidas cada vez que su grupo plantea esta posibilidad. "Siempre se nos trata como si fuésemos un grupo municipal irresponsable, como si quisiéramos hacer esto de una manera rápida", indica, e insiste en que su formación nunca ha pretendido adoptar una decisión sin analizar previamente sus consecuencias ni comprometer la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Montilla.
Rodríguez afirma que IU ha solicitado en numerosas ocasiones acceso a la información relacionada con ese estudio de viabilidad, pero asegura que nunca la ha recibido. Para la concejala, esa falta de documentación admite, desde la perspectiva de su grupo, dos posibilidades: "O bien que ese estudio no se está haciendo, que es lo que pensamos más probable, o bien que se está haciendo, pero que se nos está impidiendo acceder a esa información. En cualquiera de los dos casos consideramos que es una circunstancia de extrema gravedad".
- El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína
- Muere un joven de La Rambla y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Montalbán de Córdoba
- Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
- El pueblo cordobés que es 9 veces más grande que París: tiene 4.400 vecinos y una naturaleza intacta
- La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza
- La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
- La Diputación de Córdoba destina 700.000 euros a la restauración del patrimonio histórico y los castillos de la provincia
- Adamuz presenta el nuevo palio de su patrona, la Virgen del Sol, financiado con ayuda de la Diputación de Córdoba