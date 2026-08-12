IU reclama "avances" en la municipalización del servicio de ayuda a domicilio en Montilla

La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla y parlamentaria andaluza, Rosa Rodríguez, ha criticado la "falta de información" sobre el estudio de viabilidad para cambiar el modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio y reclama al alcalde de la localidad, Rafael Llamas, que "aclare públicamente" si el equipo de gobierno trabaja en su municipalización.

Rodríguez explica que, desde el año 2021, IU "viene insistiendo en la necesidad de estudiar la viabilidad del cambio de gestión, de gestión indirecta a gestión directa, a través de una encomienda de gestión a la empresa municipal Atrium Ulia, para que ese servicio se preste desde lo público, ya que siempre hemos defendido y entendemos que esto supondría una mejora en la propia prestación del servicio, tanto para las personas trabajadoras como para las personas usuarias".

En ese sentido, la representante de IU rechaza las críticas recibidas cada vez que su grupo plantea esta posibilidad. "Siempre se nos trata como si fuésemos un grupo municipal irresponsable, como si quisiéramos hacer esto de una manera rápida", indica, e insiste en que su formación nunca ha pretendido adoptar una decisión sin analizar previamente sus consecuencias ni comprometer la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Montilla.

Rodríguez afirma que IU ha solicitado en numerosas ocasiones acceso a la información relacionada con ese estudio de viabilidad, pero asegura que nunca la ha recibido. Para la concejala, esa falta de documentación admite, desde la perspectiva de su grupo, dos posibilidades: "O bien que ese estudio no se está haciendo, que es lo que pensamos más probable, o bien que se está haciendo, pero que se nos está impidiendo acceder a esa información. En cualquiera de los dos casos consideramos que es una circunstancia de extrema gravedad".