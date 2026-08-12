Turismo de naturaleza
La espectacular cueva de Baena (Córdoba) que volverá a abrir al público: 21 grados todo el año, cristales de yeso y una ‘gamba’ única en el mundo
La Cueva del Yeso de Baena encara su regreso a las visitas después de más de seis años cerrada. Es la cuarta cavidad yesífera de mayor dimensión de España y esconde un ecosistema excepcional bajo tierra
Hay un lugar en la provincia de Córdoba donde el termómetro se mantiene durante todo el año en torno a los 21 grados, la humedad supera el 90%, aparecen lagos entre galerías subterráneas y los cristales de yeso dibujan formas imposibles en la roca. Es la Cueva del Yeso de Baena, uno de los espacios naturales más singulares de la Campiña cordobesa y que prepara su reapertura después de más de seis años cerrada por razones de seguridad y conservación.
El Ayuntamiento de lo localidad cordobesa prevé recuperar las visitas en otoño, aunque aún no hay fecha oficial para la reapertura de uno de los recursos de turismo de naturaleza más sorprendentes de la provincia. Baena Turismo la presenta como la cuarta cueva yesífera de mayor dimensión de España y la primera de este tipo que abrió sus puertas al público, además de destacar su singularidad dentro del Valle del Guadalquivir y su origen hídrico.
Una hora bajo tierra entre lagos y cristales de yeso
La experiencia que encontraba el visitante antes de su cierre se alejaba bastante de una visita turística convencional. El itinerario acondicionado alcanza unos 200 metros y alrededor de una hora de duración, con pasarelas y escaleras que atraviesan las galerías. Cada visitante dispone de un casco con luz frontal, aunque el interior también cuenta con iluminación para descubrir las formaciones y cristales de yeso.
Dentro espera un paisaje que parece poco compatible con la imagen de la Campiña que queda en el exterior. La cueva mantiene una temperatura estable de unos 21 grados durante todo el año, pero con una humedad superior al 90%, unas condiciones que generan una sensación ambiental casi tropical. En sus distintas salas aparecen lagos y formaciones de yeso modeladas por la acción del agua durante miles de años.
La cavidad está organizada en dos niveles. En la zona superior existen cuatro galerías principales y varios pasos de conexión, mientras que en el nivel inferior se alternan espacios amplios con otros más estrechos y de gran altura. El propio Ayuntamiento destaca, entre otros rincones, el Paso de la S, la Galería del Chorizo, la Sala del Laminador, la Galería del Meandro o la Galería Agudo, esta última con 106 metros de longitud y tres lagos.
Murciélagos y una insólita ‘gamba’
Pero uno de los mayores tesoros de la Cueva del Yeso no se encuentra en sus paredes, sino en sus habitantes. La cavidad alberga una importante colonia de murciélagos y una fauna subterránea especialmente valiosa. La documentación turística oficial destaca incluso la presencia de una especie de “gamba” que podría ser única en el mundo, a partir de las investigaciones realizadas sobre la biodiversidad del enclave.
Precisamente esa riqueza ambiental explica buena parte de las precauciones que rodean su reapertura. El documento facilitado señala la presencia de siete especies catalogadas de murciélagos y una veintena de especies de artrópodos, cinco de ellas adaptadas específicamente a la vida subterránea.
El reto pasa, por tanto, por permitir que los viajeros vuelvan a entrar sin alterar un ecosistema extraordinariamente sensible.
De la leyenda de ‘la Mina’ a reclamo turístico de Baena
Mucho antes de convertirse en un recurso turístico, los vecinos de Baena conocían el lugar simplemente como “la Mina”. Su peculiar boca circular alimentó durante generaciones historias que atribuían su construcción a los musulmanes e incluso hablaban de supuestos túneles que la comunicarían con Torreparedones y la Torre del Montecillo.
La primera referencia escrita conocida llegó en 1945 de la mano de Antonio Carbonell Trillo-Figueroa, que la citó como Cueva de las Palomas. En 1965 se produjo la primera exploración documentada mediante técnicas espeleológicas y, décadas después, el Ayuntamiento inició los trámites para su protección y puesta en valor.
Ahora, tras años fuera del circuito turístico, la Cueva del Yeso se prepara para recuperar visitantes con un condicionante que estará por encima de cualquier otro: que volver a descubrir este mundo bajo tierra no ponga en riesgo aquello que precisamente lo hace único.
Por qué cerró la Cueva del Yeso
El camino hacia la reapertura ha necesitado varios años de estudios y actuaciones. En 2024, el Ayuntamiento de Baena y la Universidad de Córdoba firmaron un convenio para obtener el conocimiento científico necesario con el que establecer un modelo sostenible de uso de la cavidad. Los trabajos se dividieron en diferentes líneas para estudiar los hongos presentes en el interior, los murciélagos y la fauna de invertebrados.
Uno de los problemas detectados estaba precisamente en las antiguas infraestructuras de madera. Los análisis concluyeron que los hongos encontrados no suponían un peligro para la salud, pero sí habían provocado la degradación y pérdida de resistencia de parte de esas estructuras. Los especialistas recomendaron sustituir barandillas, pasarelas y escaleras afectadas por elementos metálicos inoxidables capaces de soportar las elevadas condiciones de humedad de la cueva.
La recuperación de la Cueva del Yeso forma parte además del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Baena, financiado con fondos europeos NextGenerationEU. El Ayuntamiento señalaba ya en junio de 2025 que los trabajos para su puesta en valor incluían el estudio científico necesario para compatibilizar las visitas con la conservación del espacio.
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