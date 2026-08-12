Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en las afueras de Puente Genil que amenaza a viviendas

Un incendio se ha declarado esta noche en una zona montañosa situada al otro lado del río Genil, junto a la Ribera Baja y al final de la calle Bailén, en Puente Genil. Por el momento se desconocen las causas del fuego y no se baraja ninguna hipótesis sobre su origen.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, así como dos dotaciones de bomberos de Puente Genil y una procedente de Lucena, que trabajan en las labores de extinción.

El concejal de Medio Ambiente, Rafael Morales, ha informado de que, unos cuarenta minutos después de iniciarse el incendio, no se han registrado daños personales y tampoco se teme, por el momento, que las llamas puedan alcanzar las viviendas próximas a la zona.

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Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para controlar el incendio y evitar que pueda propagarse.