La nueva planta de residuos de Dos Torres, paralizada por el incendio mientras la Diputación evalúa los daños

El delegado de Infraestructuras y presidente de la Empresa Provincial de Residuos (Epremasa) de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha confirmado en la mañana de este martes que la flamante planta de tratamiento de residuos que la compañía pública tiene en Dos Torres está "paralizada" a consecuencia del incendio sufrido en las instalaciones este lunes.

La planta ha estado operativa menos de dos semanas, ya que fue inaugurada oficialmente el pasado 30 de julio, tras una inversión de 3,5 millones de euros con fondos de la UE. Era la segunda factoría de este tipo en la provincia a cargo de Epremasa, junto con la que existe en Montalbán, a la que complementaba en el tratamiento de los residuos urbanos. También era una de las grandes inversiones de la Diputación de Córdoba en material ambiental durante el presente mandato, a la espera de concretar una profunda remodelación del vertedero de Montalbán que también dispone de subvenciones europeas pero que aún no se ha adjudicado.

El fuego, desatado en el almacén de papel y cartón

Todo se ha ido al traste, aunque temporalmente, con el incendio desatado en la planta de Dos Torres al mediodía de este lunes. El fuego en sí no se produjo en el área de los nuevos equipos de tratamiento, sino en un almacén de para el acopio de la fracción de papel y cartón, por motivos que aún se están investigando, según ha declarado Lorite. Pero prendió en una zona "colindante, están al lado una de otra, por lo que el fuego ha podido afectar a la maquinaria allí instalada. Hemos tenido esa desdicha", ha asegurado el presidente de la empresa provincial.

El incendio en la planta de tratamiento de residuos de Dos Torres del pasado lunes. / CÓRDOBA

Lorite ha explicado que los técnicos llevan desde este martes evaluando los daños para saber "el grado de afección que tiene". Por el momento no se ha realizado una evaluación de los daños ni del origen de las llamas, por lo que Epremasa no puede aún determinar cuándo podrá estar operativa de nuevo la planta de tratamiento de Dos Torres. Hasta que vuelva a funcionar, los residuos que se destinaban allí tendrán que ser almacenados o tratados en algún otro sitio, como cualquier otra planta de transferencia cercana.

El fuego se originó a mediodía del lunes y para las 21 horas ya estaba controlado, según ha indicado Lorite. Las llamas generaron una intensa columna de humo visible a larga distancia.