La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla (Córdoba) ha acordado este martes la libertad provisional del hombre implicado en la colisión en la que el pasado viernes falleció un motorista y resultó herido de gravedad su acompañante en el término municipal de Montalbán.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el conductor está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.

El hombre había sido detenido y posteriormente puesto en libertad por la Guardia Civil el mismo viernes en el que se produjo el accidente. Posteriormente fue citado para comparecer este martes ante el órgano judicial de Montilla.

Durante su comparecencia, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar. Ninguna de las partes ha solicitado su ingreso en prisión preventiva, por lo que no ha sido necesario celebrar una comparecencia específica para decidir sobre esta medida.

A petición de la Fiscalía, la jueza ha acordado como medidas cautelares la retirada del permiso de conducir y la prohibición de conducir vehículos mientras continúa la investigación judicial.

Investigación por alcohol, drogas y posible exceso de velocidad

Además de los delitos de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia, el conductor será investigado por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes.

La colisión se produjo minutos después de las 5.30 horas del viernes 7 de agosto en el kilómetro 25 de la carretera A-3133, dentro del término municipal de Montalbán de Córdoba. En el accidente falleció en el lugar el conductor de la motocicleta, mientras que su acompañante, un joven de 18 años, sufrió heridas de extrema gravedad. Ambos eran vecinos de La Rambla.

El herido fue trasladado inicialmente al Hospital de Montilla y, posteriormente, derivado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por su parte, el conductor del turismo, de 32 años, fue atendido por los servicios sanitarios tras el accidente, aunque no necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.

La Rambla suspendió su feria por el accidente

La tragedia provocó una profunda conmoción en La Rambla, municipio del que eran vecinos los dos jóvenes que viajaban en la motocicleta. El Ayuntamiento expresó públicamente sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido y deseó una pronta recuperación al joven herido. El Consistorio decretó además 36 horas de luto oficial.

Durante ese periodo, las banderas ondearon a media asta y quedaron suspendidas o aplazadas las actividades de feria, deportivas y lúdicas previstas en el municipio. También fue aplazada hasta nueva fecha la entrega de premios del 96 Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica EnBarro.

El accidente coincidió además con la celebración de la Feria Real de Montalbán de Córdoba, lo que incrementó el impacto del suceso en ambos municipios de la Campiña cordobesa.