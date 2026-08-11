La Diputación de Córdoba moviliza 37 millones de inversión en carreteras durante este año

La Diputación de Córdoba tiene previsto movilizar en torno a 37 millones de euros a lo largo de este año en las carreteras de su titularidad, que conforman una de las redes más extensas de todo el país con 2.500 kilómetros de vías. Esa inversión abarca diferentes conceptos y dispone de fondos tanto propios como del Gobierno central, que aporta un tercio de la cantidad aproximadamente.

El delegado de Infraestructuras, Andrés Lorite, ha dado los detalles de las actuaciones en carreteras de la provincia. Incluye obras ya terminadas, las que están en ejecución, actuaciones en fase de contratación, las tareas de mantenimiento y una amplia partida concedida por el Ministerio de Política Territorial para intervenir en las vías dañadas por los temporales de comienzos del año. En su conjunto suman esos 37 millones mencionados.

Obras ya terminadas

Las obras que ya se han terminado en lo que llevamos de 2026 han supuesto 2,5 millones de inversión. Entre ellas se encuentran la carretera de acceso a la ermita de la Virgen de Araceli en Lucena (750.000 euros), la vía que comunica Villa del Río con Cañete de las Torres, la carretera entre Bujalance y Valenzuela, la ronda de Carcabuey y la conexión entre esta localidad y la aldea de Zagrilla Alta.

Carretera de acceso a la ermita de la Virgen de Araceli en Lucena, cuyas obras ya han terminado. / Manuel González

Actuaciones en ejecución

En ejecución hay obras por valor de otros 5 millones de euros. A punto de finalizar está la primera fase de reforma de la carretera de La Rambla a San Sebastián de los Ballesteros, que podría acabar en septiembre según las previsiones de Lorite, tras un gasto de 1,5 millones de euros. Cerca se ha actuado en la vía entre Montilla y Montalbán, en el paraje conocido como Malabrigo, que suele tener problemas de inundaciones (por ahí cruza el arroyo Salado) y que ha requerido una inversión de otros 1,5 millones de euros. Finalmente, está casi lista (aunque debió terminar en mayo) la ampliación y reforma de la CO-6411 en Pozoblanco, que conecta la localidad del Valle de los Pedroches con la central de Covap y los polígonos industriales Dehesa Boyal 1 y 2.

En fase de contratación

En fase de contratación hay proyectos por unos 5,3 millones de euros. Así, la Diputación de Córdoba está tramitando ya la segunda fase de la mencionada carretera de La Rambla a San Sebastián de los Ballesteros, que permitirá ampliar los carriles en los cuatro kilómetros aún pendientes, con un coste de 1,5 millones de euros. Una actuación similar se hará en la conexión entre Palma del Río y la aldea de Calonge, con un coste de 800.000 euros.

Andrés Lorite presenta el balance de inversión en carreteras para el año 2026. / CÓRDOBA

En el término municipal de Córdoba también hay una inversión tramitándose. Se trata de la CO-3204, conocida como Camino Viejo de Castro, que parte del Distrito Sur de la capital cordobesa y atraviesa una zona con establecimientos de hostelería en el área de Torre de la Barca, según ha indicado Lorite. Tiene el firme muy deteriorado y requerirá invertir en torno a 700.000 euros.

Conservación de carreteras

En cuanto a la conservación de las carreteras, Lorite incluye en su balance el contrato anual con empresas externas, que supone por sí solo 12 millones de euros en varios lotes y que ha supuesto un incremento respecto a los 5 millones que se dedicaban a las mismas tareas hace algunos años.

Subvención del Gobierno

Finalmente, el delegado de Infraestructuras ha informado sobre la concesión de una subvención de 11,8 millones de euros por parte del Ministerio de Política Territorial para actuar en carreteras dañadas por los trenes de borrascas del pasado invierno. La Diputación Provincial ya ha recibido el anticipo de una actuación que permitirá intervenir en 79 vías de la provincia que resultaron afectadas por la lluvia, el viento y los desprendimientos.