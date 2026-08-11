Cabra amplía su red de reciclaje de pilas usadas: estos son los 21 puntos donde puedes depositarlas

Cabra cuenta ya con 21 puntos habilitados para el depósito de pilas usadas, una red distribuida por distintos espacios públicos y de uso cotidiano con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta gestión de este tipo de residuos.

La delegación municipal de Medio Ambiente, según ha dado a conocer, ha instalado contenedores específicos en centros educativos, dependencias municipales, instalaciones públicas y farmacias, acercando así los puntos de recogida a diferentes zonas y espacios de uso habitual de los vecinos.

Los contenedores se encuentran en los IES Aguilar y Eslava, Felipe Solís Villechenous y Dionisio Alcalá Galiano; los colegios Juan Valera, Andrés de Cervantes, Nuestra Señora de la Sierra, Carmen de Burgos, San José y Fundación Termens; la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño; el Mercado de Abastos; la Casa de la Juventud y la Casa de la Cultura; la Jefatura de la Policía Local, el Hogar del Pensionista, el Punto Limpio, el Centro de Participación Activa y las propias casas consistoriales.

A estos espacios se suman tres farmacias, las situadas en calle San Rodrigo, 4; avenida Gonzalo de Meneses, 2; y calle Teniente Fernández, 15.

Uno de los contenedores instalados / MORENO

Desde el área municipal de Medio Ambiente se recuerda la importancia de depositar las pilas exclusivamente en los puntos habilitados. Estos residuos contienen materiales que pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente si no reciben un tratamiento adecuado, por lo que su correcta recogida y gestión contribuye a reducir su impacto ambiental.

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La iniciativa pretende facilitar un gesto sencillo a la ciudadanía y fomentar hábitos responsables en materia de reciclaje y gestión de residuos, ya que como apuntaba la delegación municipal, cada pila depositada correctamente contribuye a una Cabra más limpia y sostenible, en línea con el mensaje municipal “Cabra brilla contigo. ¡Cuídala!”.