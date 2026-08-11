El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba su presupuesto municipal de 2026 con el voto a favor del PP y la abstención de IU.

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 35,3 millones de euros, un 1,91% más que las cuentas del ejercicio anterior. Ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular (PP), la abstención de IU y los votos en contra de PSOE y Vox.

La propuesta ha sido defendida durante la sesión plenaria por la portavoz del Partido Popular, Tatiana Pozo, quien ha puesto en valor las principales líneas económicas y sociales de las cuentas municipales.

El objetivo, consolidar los servicios esenciales

El presupuesto fija como una de sus prioridades la consolidación de servicios esenciales como la ayuda a domicilio, los servicios prestados por Egemasa, el transporte urbano, la piscina cubierta y las subvenciones destinadas a entidades sociales, deportivas y empresariales del municipio.

Uno de los principales capítulos de las nuevas cuentas es el destinado al servicio de ayuda a domicilio, cuya partida alcanza los 8.289.051,14 euros, frente a los 6.546.927 euros de 2025. Se trata de un incremento del 26,61%, cercano a 1,7 millones de euros, destinado fundamentalmente a garantizar la atención a las cerca de 1.000 personas dependientes atendidas en Puente Genil y el pago de los salarios de las más de 300 auxiliares de ayuda a domicilio de Sodepo.

La partida destinada a la ayuda a domicilio ha crecido un 26% para garantizar la atención de 1.000 personas y el pago de salarios de más de 300 trabajadores de Sodepo

También aumenta de manera significativa la transferencia corriente de la Junta de Andalucía en materia de Servicios Sociales, que pasa de 6,04 a 9,53 millones de euros, un 57,71% más, debido principalmente al incremento de las horas de atención domiciliaria y a la recuperación de certificaciones correspondientes a 2025.

Incremento del 10% de Egemasa y del 26% para el transporte urbano

El presupuesto contempla igualmente un incremento del 10,16% en la aportación a Egemasa, que alcanzará los 6.802.080 euros, para garantizar el mantenimiento de los servicios municipales que presta la empresa pública.

La subvención a la empresa concesionaria de la piscina cubierta aumentará un 9,68%, hasta los 118.000 euros, mientras que la aportación al transporte urbano crecerá un 26,58%. Este aumento permitirá reforzar las conexiones con zonas como El Palomar, Ribera Alta, Urbanización San Luis, Cañada de la Plata, Huertos Familiares y el Polígono Huerto del Francés.

Las cuentas incluyen además las subvenciones nominativas destinadas a colectivos sociales, deportivos y empresariales, entre ellas Disgenil, la Asociación de Comercio, Asojem y la Universidad de Córdoba. En el ámbito deportivo, sin embargo, las subvenciones nominativas experimentarán una reducción general del 20%.

Evolución de los ingresos

Por el lado de los ingresos, la participación de Puente Genil en los ingresos del Estado crecerá un 8,12%, hasta alcanzar los 9.972.439,68 euros. La previsión de ingresos procedentes de la tasa de recogida de residuos se sitúa en 2.139.596,07 euros, un 7,28% más, como consecuencia de la actualización de la tasa derivada de la normativa estatal.

La aportación de la Patrica crecerá un 1,8%, hasta los 1.757.887,17 euros. Por contra, el presupuesto elimina los ingresos previstos por la venta de patrimonio municipal, después de que los procesos de enajenación de distintos inmuebles y fincas no hayan recibido ofertas ajustadas a los valores de tasación.

Más dinero para vías y caminos

El nuevo presupuesto también contempla un incremento del 21,33% en las partidas destinadas al mantenimiento de vías públicas y caminos rurales, que pasan de 225.000 a 273.000 euros.

Asimismo, aumentará la aportación a la Mancomunidad Campiña Sur, hasta los 196.258,80 euros, incluyendo el nuevo servicio de vigilancia de caminos rurales, mientras que la contribución al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios se situará en 747.616,72 euros.

Se mantiene la subvención para el Centro Comercial Abierto

El Ayuntamiento mantendrá además en 190.000 euros la subvención al Centro Comercial Abierto, destinada, entre otras actuaciones, a la iluminación navideña y a los bonos de apoyo al comercio local. La partida destinada al consumo eléctrico del alumbrado y los edificios municipales crecerá un 17,02%, hasta alcanzar 1,1 millones de euros.

El alcalde, Sergio Velasco, ha explicado que el coste energético medio ha sido incluso superior, aunque el Gobierno local confía en que la renovación del alumbrado mediante tecnología LED y la incorporación de instalaciones de energías renovables permitan reducir progresivamente el consumo.

El presupuesto contempla también 250.000 euros para estudios y trabajos técnicos y 22.349,53 euros para asistencia técnica relacionada con el planeamiento urbanístico.

El alcalde reconoce que las cuentas "han llegado tarde"

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha defendido el presupuesto municipal y ha reconocido que su presentación “ha llegado tarde”, aunque ha subrayado las dificultades encontradas durante su elaboración.

“Ha llegado tarde presentar el presupuesto, pero no ha sido fácil. Hemos tenido hasta seis personas distintas en Intervención; se fueron dos funcionarios y todo ha costado mucho trabajo, dejándonos prácticamente desguazados en el área de Rentas”, ha señalado.

"Hay que mejorar el servicio de recaudación, que era del Paleolítico"

El alcalde también ha defendido la situación fiscal del municipio. “Puente Genil es el último pueblo de la provincia en presión fiscal”, ha afirmado, mostrando durante su intervención un gráfico sobre esta cuestión. No obstante, ha reconocido que “hay que mejorar el servicio de recaudación, que era del Paleolítico”.

En materia de inversiones, Velasco ha destacado que “Puente Genil está ejecutando más inversiones que en toda la historia”. Entre las actuaciones previstas ha citado “la segunda subvención para luminarias, las cámaras de seguridad, casi cuatro millones de euros para solucionar el tren de borrascas y nuestro plan de urbanismo”.

El PSOE cree que "Puente Genil le viene grande" al Gobierno municipal

El portavoz del PSOE, Pepe Gómez, anunció el voto en contra de su grupo al presupuesto municipal y cuestionó tanto su contenido como el momento de su aprobación. Para Gómez, las cuentas “adolecen de gestión” y son “una muestra de falta de credibilidad en su palabra”. El portavoz socialista sostuvo además que el Gobierno municipal “sigue falto de ideas porque Puente Genil les viene grande”.

En definitiva, el portavoz del PSOE reclamó “una gestión eficiente” y aseguró que “se ha acabado la confianza”. Frente a ello, defendió “el modelo de la escucha y la participación de los colectivos” y confirmó que su grupo votaría en contra del Presupuesto Municipal de 2026.

IU defiende su abstención "por responsabilidad"

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, justificó la abstención de su grupo por responsabilidad y afirmó que “se va a aprobar un presupuesto tardío; el tercero de la legislatura va a tener una vigencia de tres meses”. Sánchez señaló que “la tónica ha sido resolver lo urgente antes que lo necesario”, poniendo como ejemplos “el ciclo del agua o la actualización de la tasa de basura”. En este sentido, sostuvo que el Ayuntamiento “lleva dos décadas apagando fuegos” y que, “para no quemarnos y con responsabilidad, se va a aprobar”.

“No vamos a votar en contra; por responsabilidad nos vamos a abstener”. El portavoz de IU concluyó señalando que “este presupuesto es más realista que el anterior”.

Vox cree que las cuentas "castigan al tejido social"

La portavoz de Vox, Antonia Gallardo, anunció el voto negativo de su grupo al considerar que las cuentas municipales “castigan al tejido social, a los colectivos deportivos, a la Agrupación de Cofradías, a las ampas y a las aldeas”. Gallardo también criticó que “se haya eliminado la subvención a la Cátedra de Flamencología”.