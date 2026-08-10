La Policía Nacional investiga el incendio en unas instalaciones industriales en Lucena: las naves actuaron de “parapeto” para frenar el fuego

La Policía Nacional investiga las causas del incendio que calcinó la noche del domingo varias naves en desuso de Lucena y que se originó en un patio común y descubierto donde se almacenaban pinturas y disolventes altamente inflamables. Pese a la virulencia de las llamas, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, ha destacado que las propias instalaciones afectadas “sirvieron de parapeto” y evitaron que el fuego se propagara hacia otras empresas cercanas y núcleos de viviendas.

El concejal ha explicado tampoco sufrieron daños el arroyo y otras propiedades residenciales del camino de La Torca, en la zona trasera de las naves afectadas por el fuego.

Efectivos de cinco parques comarcales de bomberos –Lucena, Baena, Montilla, Priego de Córdoba y Puente Genil- actuaron, ante la dimensión de las llamas, para sofocar el incendio, que fue considerado extinguido a las 04.00 horas de este lunes.

Vista de las llamas en el incendio de varias naves industriales de Lucena. / Manuel González

Desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de incendios se activó el protocolo diseñado para incendios de naves industriales. Un retén de bomberos ha continuado en esta zona anexa a la carretera de Rute, cercana a la urbanización El Zarpazo, durante varias horas más, aguardando que se consumiese la totalidad de los productos inflamables, y patrullas de la Policía Local realizan “vueltas intermitentes” a fin de vigilar posibles réplicas, aunque “en principio parece que no se reavivará”, abundaba el concejal popular.

Una zona con numerosas segundas residencias

Los primeros avisos eran transmitidos al Servicio de Emergencias 112 en torno a las 22:30 horas del domingo, en una época de alta afluencia a sectores de segunda residencia. Vecinos que se hallaban en sectores próximos observaron grandes bolas de fuego de tonalidad naranja y percibieron explosiones que, incluso, provocaron que vibraran los cristales de las ventanas de las edificaciones. A pesar de estos alarmantes efectos, las llamas fueron contenidas con relativa rapidez. La ausencia de viento favoreció, igualmente, la extinción, puesto que el fuego tomaba una dirección sólo en altura.

Agentes de la unidad científica de la Policía Nacional han emprendeido desde este lunes, una vez garantizada la seguridad en el acceso, la investigación sobre la causa de este siniestro, captando las pertinentes pruebas. “Por ahora no tenemos ni idea”, apostillaba el concejal de Seguridad Ciudadana de Lucena, Ángel Novillo. A primera hora de este lunes, el recinto industrial comprometido permanecía cerrado y sin ningún atisbo que conectara con el grave incendio de anoche.

El dispositivo también integró a la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.