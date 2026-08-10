Llega la Real Feria de Agosto a Palma del Río con talento joven y una gran oferta musical

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha presentado este lunes el cartel y la programación de la Real Feria de Agosto 2026, una fiesta que se desarrollará entre el 20 y el 23 de agosto. La alcaldesa ha estado acompañada por la autora del cartel, la palmeña Amanda Sanz y el concejal de Festejos y Tradiciones Populares Antonio Martín en el Paseo Alfonso XIII, escenario habitual de esta cita anual.

La regidora ha presentado esta fiesta que contempla una apuesta por la música y la dinamización económica del municipio indicando que “se ha hecho una feria pensada en todos, pensada y centrada en las personas” con un trabajo transversal de las distintas áreas municipales. Esteo ha comentado que este año se potenciará la inclusión con la continuidad de las horas sin ruido en el recinto de atracciones, el hilo musical unificado y el reparto de tickets para niños de familias vulnerables a través del Instituto Municipal de Bienestar Social.

En relación a la iluminación preparada, la primera edil ha dicho que sigue “un estilo único” y “con un embellecimiento que antes no existía”. Esteo también ha agradecido el trabajo de todos los que se implican en la feria valorando positivamente la aplicación de los veladores de los quioscos y establecimientos próximos al recinto ferial. También ha destacado el incremento de casetas instaladas donde las peticiones se han triplicado con respecto al año anterior.

Asimismo, el Ayuntamiento reforzará los efectivos de Policía Local, Guardia Civil y la agrupación de voluntarios de Protección Civil para garantizar la seguridad durante los días de fiestas. Como padrino se contará con Carlos Ruiz, componente de Cantores de Hispalis y nacido en Palma del Río. La elección como padrino coincide en un año en el que el grupo ha conseguido la Medalla de Andalucía de las Artes y cumplen 50 años sobre los escenarios.

Alma palmeña en el cartel anunciador

La joven artista palmeña Amanda Sanz, de 16 años y alumna de la conocida María José Luque es la autora del cartel anunciador de este año. La autora ha indicado que quiere transmitir con el cartel “el alma de Palma” y el sol, la expectación y las ganas de los vecinos por qué llegue la feria de agosto. La obra plasma el intenso sol estival, las tradicionales casetas como espacios de convivencia y "la fuerza de la mujer cordobesa", cuyos rasgos y expresión centran el protagonismo del lienzo para transmitir un mensaje de alegría y vitalidad.

Presentación del cartel de la feria de Palma del Río. / José Muñoz Caro

Programación

El concejal de Festejos y Tradiciones Populares, Antonio Martín, ha sido el encargado de detallar la programación que se ha preparado desde la delegación que ha calificado como “histórica”. El jueves 20 la programación arrancará con la actuación estelar de los propios Cantores de Híspalis al final del paseo, seguida del espectáculo en directo del grupo Los Inhumanos y Dj Xato.

El viernes 21 la música correrá a cargo del grupo cordobés Los Aslándticos, acompañados por el grupo local Tarambana Show, “que tienen muchos seguidores” y forman un grupo local que anima mucho, como comentó el concejal. Diversas orquestas también actuarán en las noches del viernes y el sábado como son Nueva Torreblanca y Conexión respectivamente. Para el sábado 22, la jornada contará con la actuación de Rockopop, una de las bandas de versiones más reconocidas de la provincia, junto a la orquesta Las Chicas de la Farándula con su discoteca móvil. Amenizará la madrugada Albert Rivera. El domingo 23, el broche final lo pondrá un tributo a El Último de la Fila, Hombre Rana, además del grupo Conexión.