El Infoca extingue el incendio declarado en La Granjuela, que calcinó dos hectáreas

El incendio declarado a las 19.50 horas en la localidad cordobesa de La Granjuela ha quedado extinguido a las 21.30 horas, según confirman fuentes del Infoca.

Trabajaron para combatir las llamas dos grupos de bomberos forestales, con un total de 14 efectivos, con el apoyo de un vehículo autobomba. También participaron en las tareas de extinción dos medios aéreos: un helicóptero semipesado y un helicóptero ligero.

Se desconocen, por el momento, las causas del incendio, que ha arrasado dos hectáreas de superficie.