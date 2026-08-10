Un incendio en la planta de Epremasa en Dos Torres (Córdoba) provoca una intensa columna de humo negro visible a kilómetros de distancia

Una intensa columna de humo negro ha alertado este mediodía a los vecinos de la localidad cordobesa de Dos Torres y de distintos puntos de Los Pedroches. Un incendio se ha declarado en una de las naves de la planta de Epremasa en Dos Torres, situada junto a la carretera CO-7413, que conecta las localidades de Dos Torres con Pedroche.

El fuego se ha declarado en la nave en la que se encuentra la prensa de cartón, afectando al material almacenado en su interior. La combustión del cartón y de los materiales presentes en las instalaciones está provocando una importante humareda de color negro, visible desde diferentes puntos de la comarca.

Los bomberos se encuentran interviniendo en el incendio para controlar las llamas y evitar que el fuego pueda afectar a otras zonas de las instalaciones. En las labores de extinción trabajan seis efectivos con tres vehículos del parque de bomberos del Pozoblanco, perteneciente al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de incendios.

El alcalde lanza un mensaje de tranquilidad

El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, personado en el lugar ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad al vecindario" y ha asegurado que "tanto el personal de la empresa, como el de Eléctrica Latorre así como los medios de emergencia desplegados tienen la situación controlada".

El alcalde ha explicado que no se trata de la nueva nave inaugurada recientemente, sino de una antigua instalación en la que se realiza el embalaje del cartón.

El incendio ha avanzado rápidamente. "Cuando me personé en la planta -ha explicado el alcalde- , se encontraban allí una pareja de la Guardia Civil y algunos vecinos. Poco después llegaron los bomberos, que procedieron a perimetrar la nave. Debido a la composición del material que se encuentra en su interior, el incendio debe consumirse de forma controlada por sí mismo". En ese sentido, cabe añadir que la elevada cantidad de material almacenado hace prever que la columna de humo pueda mantenerse mientras continúa la combustión.

Noticias relacionadas

La presencia de la gran columna de humo negro sobre Dos Torres ha hecho especialmente visible el suceso durante este mediodía en Los Pedroches.