Finaliza la reposición del muro del Castillo del Moral de Lucena que se desplomó hace un año

La reposición del paramento interior del Castillo del Moral de Lucena derrumbado hace escasamente un año ha terminado durante los primeros días de agosto. La empresa lucentina Rafael Oliva ha acometido estos trabajos desde finales del mes de julio, por un presupuesto aproximado de 40.000 euros.

El desplome de este paramento sureste acaecía el 21 de septiembre de 2025, comprometiendo unos 40 metros cuadrados. En primer lugar, un mes después, la misma constructora local materializó unos trabajos preventivos, cifrados en 11.000 euros y basados en la colocación de un entibado para la sujeción exterior de la estructura arquitectónica ubicada en la intersección entre el paseo del Coso y las calles Ballesteros y plaza Alta y Baja. Ahora, el Ayuntamiento ha encauzado este expediente administrativo a través de un contrato menor.

La delegación territorial de Cultura de la Junta Andalucía, al tratarse de un Bien de Interés Cultural, ha admitido en los últimos meses sendos proyectos remitidos por el Consistorio y correspondientes a la rehabilitación del muro derruido. De un lado, aceptaba la propia actuación central de rehabilitación, completada con la colocación de elementos aislantes en la zona superior y empleándose maquinaria pesada, procediéndose al desmontaje y a la restitución del lienzo.

Estudio arqueológico

Además, la administración autonómica también autorizó un estudio arqueológico previo sobre los cimientos de la fortaleza medieval del siglo XI.

A priori, a partir de ahora, técnicos de Cultura de la delegación territorial habrán de resolver su conformidad a la intervención afrontada antes de la retirada definitiva de los soportes metálicos visibles desde el exterior al objeto de reforzar la seguridad de la edificación monumental.

La reparación del lienzo ha comprendido un sector sureste. / M. González

En este ejercicio 2026, el Ayuntamiento ha diseñado diferentes actuaciones en el Castillo del Moral. Con anterioridad a la ejecución de este proceso de recomposición del muro, otras labores incidieron en la subsanación de goteras advertidas en hasta tres estancias. Las precipitaciones persistentes del pasado invierno ocasionaron filtraciones en la Torre del Moral, la sala de la Cueva del Ángel y un módulo anexo. Otra partida, igualmente engrosada con el crédito sobrante del dinero consignado en un principio para la rehabilitación del paramento, posibilitará reponer el enfoscado del patio de armas, espacio principal del recinto, en un proyecto que recientemente ha obtenido el beneplácito de la Junta de Andalucía. Las incidencias han comprendido tanto la caída de piedras como del yeso, aspirándose a frenar la degradación de la mampostería derivada de la descomposición de los morteros de cemento, vinculándose, a su vez, a intervenciones afrontadas durante la década de 1980.

Finalmente, desde una perspectiva general, la edil de Patrimonio, Charo Valverde, apunta a la anualidad 2027 para imputar al presupuesto «el encargo de un proyecto de rehabilitación integral» a un profesional externo que, prioritariamente, conjugue las cualificaciones como restaurador y arquitecto. La edil popular afirma que «la idea es tener el proyecto preparado» ante el futuro inicio de la siguiente convocatoria estatal del 2% Cultural puesto que, una vez se publiquen las bases, «en 20 días hábiles debes tener la documentación presentada». Esta intervención integral y global exigirá de un «montante importante», requiriendo de financiación externa de administraciones superiores.

El Castillo del Moral, como uno de sus recursos cardinales, encuadra el Museo Arqueológico y Etnológico de la Ciudad y, además, con función turística y divulgativa, acoge la sede territorial de la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía.