La Feria Real de Puente Genil contará con más de 770.000 puntos de luz led

La Feria Real de Puente Genil 2026, que se celebra del 14 al 19 de agosto, contará este año con más de 770.000 puntos de luz led de bajo consumo distribuidos entre el recinto ferial y su portada, dentro del dispositivo de iluminación instalado por Ximenez Iluminación.

El montaje incluye un total de 66 arcos y más de 2.600 guirnaldas, con una decoración inspirada en las raíces y tradiciones de la feria pontanesa. Entre los motivos elegidos figuran referencias a la estética popular andaluza y local, con formas vinculadas al baile, la música flamenca y otros elementos tradicionales.

Nueva iluminación en algunos puntos del recinto

La edición de este año estrenará además en determinadas zonas del ferial una iluminación creada específicamente para la ocasión. Estos nuevos elementos decorativos mantendrán referencias a las tradiciones andaluzas, especialmente al flamenco y la cultura ecuestre, aunque con una estética renovada respecto a los diseños utilizados en años anteriores.

La intención, según recoge la información municipal, es combinar los elementos clásicos de la iluminación de feria con nuevos diseños que mantengan el carácter tradicional del recinto.

La portada repetirá el diseño de 2025

La portada de la Feria Real mantendrá el mismo diseño de la edición de 2025 tras la acogida que tuvo entre vecinos y visitantes. La estructura está formada por dos arcos y tres torres y alcanza los 20 metros de altura.

Su decoración está basada en motivos clásicos andaluces concebidos para que la portada tenga también presencia ornamental durante el día, cuando permanece apagada.

Por la noche, la estructura contará con más de 404.000 puntos de luz led, que se sumarán a los arcos y guirnaldas repartidos por el recinto para completar la iluminación de la Feria Real de Puente Genil de 2026.