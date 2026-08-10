Tradiciones
La Feria Real de Puente Genil contará con más de 770.000 puntos de luz led
Ximenez Iluminación ha instalado 66 arcos y más de 2.600 guirnaldas, mientras que la portada alcanzará los 20 metros de altura y concentrará más de 404.000 puntos de luz
La Feria Real de Puente Genil 2026, que se celebra del 14 al 19 de agosto, contará este año con más de 770.000 puntos de luz led de bajo consumo distribuidos entre el recinto ferial y su portada, dentro del dispositivo de iluminación instalado por Ximenez Iluminación.
El montaje incluye un total de 66 arcos y más de 2.600 guirnaldas, con una decoración inspirada en las raíces y tradiciones de la feria pontanesa. Entre los motivos elegidos figuran referencias a la estética popular andaluza y local, con formas vinculadas al baile, la música flamenca y otros elementos tradicionales.
Nueva iluminación en algunos puntos del recinto
La edición de este año estrenará además en determinadas zonas del ferial una iluminación creada específicamente para la ocasión. Estos nuevos elementos decorativos mantendrán referencias a las tradiciones andaluzas, especialmente al flamenco y la cultura ecuestre, aunque con una estética renovada respecto a los diseños utilizados en años anteriores.
La intención, según recoge la información municipal, es combinar los elementos clásicos de la iluminación de feria con nuevos diseños que mantengan el carácter tradicional del recinto.
La portada repetirá el diseño de 2025
La portada de la Feria Real mantendrá el mismo diseño de la edición de 2025 tras la acogida que tuvo entre vecinos y visitantes. La estructura está formada por dos arcos y tres torres y alcanza los 20 metros de altura.
Su decoración está basada en motivos clásicos andaluces concebidos para que la portada tenga también presencia ornamental durante el día, cuando permanece apagada.
Por la noche, la estructura contará con más de 404.000 puntos de luz led, que se sumarán a los arcos y guirnaldas repartidos por el recinto para completar la iluminación de la Feria Real de Puente Genil de 2026.
- El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína
- Muere un joven de La Rambla y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Montalbán de Córdoba
- Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
- El pueblo cordobés que es 9 veces más grande que París: tiene 4.400 vecinos y una naturaleza intacta
- La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza
- Dos detenidos por el violento atraco de 37 segundos a una gasolinera de Palma del Río (Córdoba)
- La Diputación de Córdoba abona más de 300.000 euros a Montalbán por albergar la planta provincial de tratamiento de basuras
- La Diputación de Córdoba destina 700.000 euros a la restauración del patrimonio histórico y los castillos de la provincia