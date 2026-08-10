El plan de 120 millones de la Junta para modernizar edificios públicos alcanza a tres inmuebles de Córdoba

La provincia de Córdoba cuenta con tres edificios incluidos en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de la Junta de Andalucía: el edificio administrativo de la Plaza de la Constitución, en la capital; la Sede Judicial de Montilla; y el Museo de Madinat al-Zahra. Los dos primeros tienen ya concluidas sus actuaciones, mientras que las obras continúan en el complejo museístico de la ciudad califal.

Estas intervenciones forman parte de un programa con el que la Junta asegura haber movilizado 120 millones de euros para la rehabilitación integral de 22 edificios públicos de Andalucía. Según los datos facilitados este lunes por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, las actuaciones alcanzan en conjunto 193.162 metros cuadrados y persiguen una mejora de la eficiencia energética superior al 30%.

El Gobierno andaluz sostiene que la superficie finalmente rehabilitada supone un 97% más de la comprometida inicialmente con la Unión Europea, que había establecido para Andalucía un objetivo de 97.966 metros cuadrados.

Dos actuaciones terminadas en Córdoba

La intervención del edificio administrativo de la Plaza de la Constitución de Córdoba se encuadró en la primera fase del programa. Este primer bloque está ya completamente terminado e incluía seis inmuebles de Andalucía, con una inversión global superior a 24 millones de euros y 34.762 metros cuadrados rehabilitados.

Junto al inmueble cordobés, esta fase comprendió actuaciones en edificios públicos de Málaga, Sevilla y Granada. Las intervenciones han estado dirigidas a introducir mejoras en materia de eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad.

También ha finalizado ya la actuación en la Sede Judicial de Montilla, aunque en este caso dentro de la segunda fase del PIREP. Esta etapa concentra el grueso del programa, con una inversión superior a 90 millones de euros para 16 edificios públicos y una fecha prevista de conclusión en diciembre de 2026.

Hasta ahora han terminado nueve de esas actuaciones, incluida la de Montilla. En conjunto, los proyectos ya finalizados de esta segunda fase han supuesto una inversión de 51,8 millones de euros y abarcan 158.400 metros cuadrados.

Las obras continúan en el Museo de Madinat al-Zahra

El tercer proyecto cordobés permanece todavía en ejecución. Se trata de la rehabilitación del Museo de Madinat al-Zahra, que forma parte del grupo de siete actuaciones de la segunda fase que aún no han terminado.

Estas obras tienen como objetivo modernizar edificios administrativos, educativos, judiciales y culturales mediante mejoras de su eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad. Junto al museo cordobés permanecen en ejecución otros proyectos en Sevilla, Granada, Huelva y Almería.

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El PIREP establece que las actuaciones deberán permitir una reducción de al menos el 30% en el consumo de energía primaria no renovable. Además, los proyectos deben disponer de un plan de gestión de residuos que contemple la reutilización y el reciclaje de, como mínimo, el 70% de los residuos generados durante los trabajos.