AUGC denuncia que solo se ha ejecutado el 15% de las inversiones anunciadas en los cuarteles de Córdoba

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)ha denunciado el bajo grado de ejecución de las inversiones anunciadas para mejorar los acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba. Según los datos recopilados por la organización, apenas se habría materializado el 15% de las actuaciones anunciadas por el Gobierno hace más de año y medio.

La asociación recuerda que el Ejecutivo respondió en diciembre de 2024 a una pregunta en el Senado del Partido Popular que se estaban llevando a cabo actuaciones en 34 acuartelamientos de la provincia por un importe superior a tres millones de euros. Posteriormente, la Dirección General de la Guardia Civil detalló a AUGC las intervenciones previstas en cada localidad.

Sin embargo, la organización sostiene ahora que el grado de ejecución continúa siendo reducido. Uno de los casos que destaca es el de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en la capital, donde se había anunciado una inversión superior a 2,4 millones de euros y donde, según sus cálculos, únicamente se habría ejecutado alrededor del 15% de esa cantidad.

La situación se reproduce en otros puntos de la provincia, como en Carcabuey, donde se anunciaron actuaciones valoradas en 110.424 euros, de las que AUGC cifra la ejecución en apenas un 5%. También apunta a un bajo nivel de ejecución en los 117.210 euros previstos para Fuente Obejuna, así como en los cuarteles de Palma del Río, Baena, Posadas, Pozoblanco, Rute y Dos Torres.

Actuaciones que todavía no habrían comenzado

Más crítica es, según AUGC, la situación de otros acuartelamientos donde las intervenciones anunciadas todavía no se habrían iniciado. La organización cita actuaciones presupuestadas en 59.861 euros en Castro del Río, 40.212 euros en Moriles, 34.531 euros en Cerro Muriano, 31.464 euros en Cabra y 19.716 euros en Cardeña.

A estos municipios suma Bujalance, Aguilar de la Frontera, Adamuz y Fuente Palmera, aunque en estos casos las cantidades previstas eran inferiores.

La asociación recuerda además que, en abril de 2025, el Gobierno comunicó que tenía previsto invertir otros 1.852.820 euros en cuatro instalaciones de la provincia: 180.000 euros en Castro del Río, 190.520 en Córdoba, 482.300 en Espejo y un millón de euros en Espiel.

Posteriormente, en otra respuesta parlamentaria, el Ejecutivo reconoció que la inversión prevista en Espiel no se había ejecutado y que la actuación había sido pospuesta. En el caso de Castro del Río, señaló que la inversión tuvo que aplazarse debido a la necesidad de priorizar otras actuaciones consideradas más urgentes.

AUGC pone especialmente el foco sobre el cuartel de Castro del Río, cuyas instalaciones fueron cerradas en 2023 debido a problemas estructurales. Desde entonces, según la asociación, los agentes trabajan en unas dependencias provisionales cedidas por el Ayuntamiento.

En 2024, la Jefatura de la Comandancia de Córdoba adjudicó el contrato para reparar y reformar el acuartelamiento a la empresa Ingeniería de la Construcción Cordobesa, pero AUGC asegura que las obras todavía no han comenzado.

Ante esta situación, la asociación ha remitido un escrito al jefe de la Comandancia de Córdoba solicitando información sobre los trabajos y sostiene que todavía no ha recibido respuesta.

También se refiere AUGC al nuevo acuartelamiento de Espejo. Según la respuesta gubernamental recogida por la organización, las limitaciones presupuestarias y el incremento de los costes de construcción obligaron a priorizar otras actuaciones, mientras que las instalaciones de Espejo terminaron siendo acometidas por el propio Ayuntamiento.

La asociación asegura que las dependencias están terminadas, pero todavía no han entrado en funcionamiento. AUGC ha solicitado a la Jefatura provincial su apertura y afirma que los agentes destinados en esta localidad llevan dos años desplazándose hasta Castro del Río en sus vehículos particulares para prestar servicio.

Una nueva obra en Córdoba para 2027

Respecto a los 190.520 euros previstos para el acuartelamiento de Córdoba, sede de la Comandancia provincial, la respuesta del Gobierno señala, según recoge AUGC, que la Dirección General de la Guardia Civil está realizando la tramitación anticipada de un expediente de obra con el objetivo de ejecutar los trabajos en la anualidad de 2027.

AUGC enmarca todos estos casos en una denuncia más amplia sobre el estado de los cuarteles cordobeses. Hace cuatro meses, la asociación aseguró que únicamente el 64% de los 50 acuartelamientos existentes en la provincia se encontraban en buen estado, mientras que un 26% estaban catalogados en situación regular y otro 10% en mal estado.