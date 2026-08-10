Equipamientos
El comedor escolar del colegio Antonio Machado de Lucena abrirá sus puertas el próximo curso 2026-27
Las nuevas dependencias, con capacidad para 110 usuarios, estarán operativas al inicio del próximo curso escolar tras superar retrasos administrativos y de ejecución
La obra definitiva de implantación del comedor escolar en el colegio Antonio Machado de Lucena concluirá en los próximos días y desde el Ayuntamiento han confirmado la apertura de las nuevas dependencias al inicio del próximo curso escolar.
A mediados de julio, la empresa local Colten Infraestructuras retomó los trabajos una vez culminado el procedimiento administrativo de resolución de la adjudicación con la concesionaria inicial, Ventanas Almería 03, tras constatarse, por parte del Consistorio, graves incumplimientos relativos a los medios humanos y materiales y que redundaron en constantes retrasos. Además, por parte de la administración local también se esgrimieron otras vulneraciones en materia de seguridad laboral. En última instancia, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales rechazó las alegaciones de la empresa constructora.
Actualmente, únicamente restan por ejecutarse labores de pintura y algunos detalles finales. Esta segunda fase, aplicándose la fórmula del contrato menor, fue otorgada por 39.000 euros, IVA aparte.
Asistencia media de un centenar de comensales
Desde el año 2024, este servicio complementario se ha desarrollado, con una asistencia media de un centenar de comensales, en un inmueble arrendado por el Ayuntamiento en la calle del Bronce, ubicado a escasos metros del centro educativo.
En estas próximas semanas, la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, competente en este servicio complementario, habrá de emitir las autorizaciones correspondientes. El alcalde, Aurelio Fernández, ha reconocido sucesivas “dificultades administrativas y técnicas”, traducidas en diferentes “contratiempos”.
Con una capacidad total para 110 usuarios, las nuevas instalaciones se emplazan en tres aulas anteriormente sin uso, oportunamente acondicionadas, convirtiéndose en un comedor escolar de 134 metros cuadrados, delimitándose una cocina de 51 metros cuadrados y un almacén extendido en 34 metros cuadrados. El proyecto técnico ha comprendido la renovación de las instalaciones de suministros y la reordenación y adaptación de los aseos.
Durante una comparecencia conjunta, el edil de Obras, Javier Pineda, ha aludido a que la empresa adjudicataria en primer lugar “no ejecutó los trabajos conforme a lo previsto” y, en consecuencia, los servicios técnicos municipales afrontaron la pertinente modificación del plan de obra.
Y, por su parte, Miriam Ortiz, concejala de Educación, puntualizó que una de las alternativas, al objeto de brindar “cobertura” a la totalidad de las familias que soliciten este servicio, consiste en “organizar varios turnos” en cada jornada.
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