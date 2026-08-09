El turismo activo y de naturaleza en Córdoba crece a un ritmo del 14% anual

El turismo en Córdoba es mucho más que la Mezquita, Medina Azahara y la Judería, aunque todos estos monumentos sigan siendo los principales atractivos y los más conocidos para los visitantes foráneos. Pero de un tiempo a esta parte, la provincia se ha centrado en buscar y promocionar alternativas que aprovechen la riqueza natural de un territorio tan diverso que no parece el mismo según donde se mire. El turismo activo y de naturaleza está de moda y Córdoba ya se está aprovechando de ello.

A diferencia de las estadísticas precisas de visitas a monumentos, no existen datos fiables sobre el número de turistas que recibe la provincia para dedicarse a actividades en la naturaleza. El Patronato Provincial de Turismo, mediante sondeos a empresas del sector, estima no obstante que su crecimiento anual es del 14% de media en los últimos años, aunque en este ejercicio podría elevarse hasta el 20%. Así lo asegura la diputada provincial Narci Ruiz, vicepresidenta del organismo que promociona el turismo de interior en el territorio cordobés.

Las empresas dedicadas

El número de empresas dedicadas exclusivamente al turismo activo no es muy elevado. Suponen medio centenar, de acuerdo con la información del Patronato, sin contar con otras compañías que ofrecen servicios relacionados, sobre todo alojamientos o establecimientos gastronómicos. «Si sumamos todo, hablamos de unas 300 empresas pequeñas y medianas que ofrecen turismo activo y de ocio en la provincia de Córdoba», asegura Narci Ruiz.

Actividad en kayak en el río Guadalquivir desarrollada por la empresa TNT Aventura en El Carpio. / CÓRDOBA

Juan José García Palacios, presidente la Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur), confirma ese diagnóstico. Asegura que el sector del turismo activo «está creciendo en la provincia, eso sí es verdad», aunque no haya datos estadísticos concretos. De hecho, García prefiere centrarse no tanto en la cantidad de empresas como en la variedad de la oferta. «Las empresas que hay están muy consolidadas, son muy potentes y están haciendo cada vez más actividades, no solo en cantidad, sino que están creando más y mejores actividades», explica.

Paquetes completos

Los turistas de naturaleza ya no son los mismos de hace unos años. No son aventureros que improvisan un viaje para una actividad determinada, sino que planifican y contratan con tiempo. Según Narci Ruiz, «vienen ya muy informados porque se preocupan de hacerlo y hay que darles todo preparado». Buscan un paquete de experiencias muy completo «con una combinación atractiva y de calidad».

La oferta debe combinar, detalla la vicepresidenta del Patronato de Turismo, «tanto la conexión con la naturaleza y la desconexión de la rutina» como las visitas patrimoniales, una buena gastronomía y «ese punto de adrenalina» que saben gestionar las empresas del sector. Rafting, senderismo, astroturismo, escalada, kayak, cicloturismo, multiaventura, paseos en barco... todo eso se puede hacer en la provincia de Córdoba.

Senderismo en la Vía Verde de la Subbética, una práctica que puede realizarse con comodidad en familia. / CÓRDOBA

La comarca que «se lleva la palma» en materia de turismo activo, en palabras de Narci Ruiz (opinión en la que coincide con el presidente de Emcotur), es la Subbética, seguida del Valle del Guadalquivir y Los Pedroches. Y la mejor época para disfrutar de la naturaleza, afirma la vicepresidenta del Patronato de Turismo, es de mayo a octubre, «porque aquí el verano se alarga más».

Una nueva temporada alta

Este turismo de naturaleza ha conseguido además que el verano, temporada baja en la capital, «ya no sea un barbecho», explica Juan José García. El empresario sostiene que el otoño se ha consolidado como una segunda temporada alta en la provincia para este tipo de visitante, con una ventaja añadida: en esas fechas «dejamos de competir con la costa como destino».

El perfil del turista de naturaleza también ha cambiado con el tiempo. Ahora predominan las familias, un aspecto en el que coinciden tanto la asociación como los empresarios y el Patronato de Turismo. «Estamos experimentado cada vez mayor demanda, sobre todo entre grupos familiares, que piden muchas actividades en grupo con dinámicas de padres y niños», concluye Narci Ruiz.