Sol, estrellas, agua y cielo: ideas para no aburrirse en la provincia de Córdoba

El próximo 12 de agosto tendrá lugar el eclipse de sol, que en la provincia de Córdoba sólo podrá verse parcialmente. Pero gracias a los cielos limpios de contaminación y del exceso de luces urbanas que predominan en otras zonas, el Norte cordobés, declarado Reserva Starlight, será un excelente lugar para ver la ocultación del astro aunque solo sea a medias. Luciano Carrasco lo sabe y quiere mostrarlo a cualquiera que así lo desee.

Carrasco es el fundador y propietario desde hace tres años de una novedosa empresa de turismo activo centrada en la observación astronómica en el Valle del Guadiato, donde no abundan este tipo de actividades. Su compañía se llama Entre Minas y Estrellas y ofrece rutas de senderismo que bordean los antiguos pozos mineros (ninguna explotación es visitable), así como turismo astronómico y kayak en el embalse de Sierra Boyera.

El próximo 12 de agosto lo podrá combinar todo, primero con una ruta en kayak al atardecer para poder observar el eclipse desde el mismo centro del embalse, para después seguir con una cena y una fiesta nocturna en el Club Náutico de Belmez. Allí los visitantes podrán disfrutar también de las Perseidas (la conocida como «lluvia de estrellas»), que coincide en fechas con la ocultación del Sol.

Público familiar

Luciano Carrasco asegura que «cada año se va notando la mejora y vamos aumentando el número de actividades». Su público es sobre todo familiar, como suele ocurrir con el turismo de naturaleza, pero para este empresario lo más importante es que «la gente repite».

Ignacio Arrate: «El rafting es para todos los públicos y todo el mundo se lo pasa bien»

En el otro extremo de la provincia, hacia el sur, tiene su sede Benamejí Rafting, empresa que ofrece a sus clientes una actividad que pocos creerían que se puede practicar en la provincia de Córdoba: el descenso de aguas rápidas en el río Genil. Ignacio Arrate, el promotor de la idea, recuerda que «el rafting es para todos los públicos, ya que se lo pasa todo el mundo bien».

Coincide con Carrasco en que la mayor parte de su clientela está formada por familias, aunque también hay «aventureros que quieren un poquito más de adrenalina».

En cuanto al auge del turismo activo, asegura que «cada año es mejor y al río Genil, que es donde trabajamos, cada año viene más gente, tanto nacionales como extranjeros».

Entre sus clientes abundan los grupos de amigos o de empresa, «pero se está imponiendo el turismo familiar».