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Medio ambiente

Reivindican en Rute el papel del burro como «el mejor bombero forestal»

El presidente de Adebo, Pascual Rovira, defiende la recuperación de un aliado histórico del medio natural

Pascual Rovira en la reserva de Adebo en la Sierra de Rute.

Pascual Rovira en la reserva de Adebo en la Sierra de Rute. / Manuel Padilla

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Manuel Padilla

Rute

El incendio forestal declarado el pasado 11 de julio en la ladera sur de la Sierra de Rute, cuyas llamas llegaron a situarse a menos de cuarenta metros de una de las reservas de la Asociación para la Defensa del Borrico (Adebo), ha reabierto el debate sobre nuevas herramientas para la prevención de grandes fuegos. Para el presidente de Adebo, Pascual Rovira, la respuesta pasa por recuperar un aliado histórico del medio natural como es el burro, un auténtico agente ecológico.

Rovira sostiene que estos animales constituyen auténticos «desbrozadores vivientes», capaces de reducir de forma natural la carga de combustible vegetal que alimenta los incendios. Según explica, mediante su propio pastoreo el burro crea cortafuegos naturales, convirtiéndose en «el mejor bombero forestal». El presidente de Adebo recuerda que ya se han desarrollado experiencias similares en espacios protegidos como Doñana, aunque con un número muy reducido de animales.

Pascual Rovira en la reserva de Adebo en la Sierra de Rute.

Pascual Rovira en la reserva de Adebo en la Sierra de Rute. / Manuel Padilla

En este sentido, considera que la reserva que la asociación mantiene en Rute ofrece unas posibilidades mayores. En la actualidad alberga alrededor de ochenta burros, la mayoría de raza cordobesa y criados en régimen de semilibertad. A juicio de Rovira, estos animales podrían pastar por buena parte de las aproximadamente mil hectáreas de pinar que conforman la Sierra de Rute, contribuyendo a mantener limpio el monte.

Noticias relacionadas y más

Gestión del medio natural

Pascual Rovira defiende que los burros deberían formar parte de las estrategias de gestión de los espacios naturales protegidos y contar con una legislación que favorezca su utilización como herramienta ecológica para la prevención de incendios. No obstante, lamenta que históricamente estos animales no hayan sido bien recibidos en muchos parques naturales. Recuerda que algunos proyectos piloto impulsados en comunidades como Aragón o Valencia no salieron adelante.

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