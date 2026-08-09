Reportaje
El patrimonio íbero conquista a las nuevas generaciones en Cabra
Más de 200 niños y adolescentes descubren durante el verano la historia de la localidad a través de experiencias didácticas y talleres en el Museo Arqueológico Municipal
El interés de los niños y jóvenes por conocer cómo vivían las civilizaciones que habitaron estas tierras hace más de dos mil años ha vuelto a quedar patente en una nueva edición del programa Verano en el Museo, una iniciativa del Museo Arqueológico Municipal de Cabra y la delegación municipal de Patrimonio que ha reunido a más de 200 participantes de entre 6 y 16 años de edad.
La historiadora Marisol Maíz, responsable de Fíbula Didáctica del Patrimonio y directora del mencionado programa, ha subrayado el potencial educativo de la temática elegida para esta duodécima edición, centrada en la cultura íbera desde una perspectiva cercana y participativa. El objetivo ha sido acercar el patrimonio arqueológico a los más jóvenes mediante experiencias prácticas que favorecen el aprendizaje y el conocimiento de la historia local.
El hogar, la alimentación y las celebraciones
La programación se ha articulado en tres grandes bloques temáticos que han permitido a los participantes adentrarse en distintos aspectos de la vida cotidiana de los íberos. El primero de ellos ha estado dedicado a la arquitectura doméstica, tomando como principal referencia los hallazgos arqueológicos del yacimiento del Cerro de la Merced. A través de esta propuesta, los asistentes han conocido cómo se organizaban las viviendas y han descubierto elementos propios del ámbito doméstico, como los textiles, la cerámica o las decoraciones que formaban parte de estos espacios.
El segundo bloque ha girado en torno a la alimentación, una actividad que ha servido para explicar la influencia de otras culturas mediterráneas en el mundo íbero. Los participantes han elaborado una receta de pasta de aceitunas negras especiada, una experiencia que ha permitido introducir los contactos culturales con el mundo griego y comprender cómo el intercambio de productos y costumbres contribuyó a enriquecer la vida en la Antigüedad.
La programación ha concluido con una propuesta dedicada a la música y las celebraciones familiares. En esta actividad, los jóvenes han conocido el funcionamiento del aulós, la característica flauta doble de tradición antigua, han fabricado su propio instrumento y han participado en una recreación de celebraciones domésticas y rituales familiares inspirados en la cultura íbera.
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