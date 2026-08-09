Montilla investiga su pasado ibérico y romano en el entorno del castillo

El Ayuntamiento de Montilla ha colaborado con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en una campaña de investigación arqueológica que se ha desarrollado durante quince días en el entorno del castillo de El Gran Capitán para ampliar el conocimiento sobre el pasado histórico del municipio y su papel en uno de los periodos más relevantes de la antigua Hispania. Los trabajos han estado dirigidos por el arqueólogo Javier Moralejo y forman parte de un proyecto de investigación y desarrollo financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades. El estudio analiza la resistencia de las poblaciones ibéricas frente a la presencia romana y el posterior proceso de romanización de la Campiña.

La investigación toma como punto de partida los trabajos desarrollados en el yacimiento de la antigua Ulia, situado en Montemayor. A partir de esa experiencia, el proyecto amplía ahora su ámbito de estudio al territorio de Montilla para obtener una perspectiva más extensa sobre la evolución histórica de esta zona.

En ese sentido, la campaña pretende arrojar nueva luz sobre el papel que desempeñó la Campiña cordobesa durante las guerras civiles entre Julio César y los hijos de Pompeyo. También busca conocer con mayor precisión la transformación experimentada por el territorio después de la consolidación del dominio romano.

Análisis de distintas zonas arqueológicas

Javier Moralejo explicó que el objetivo pasa por estudiar el territorio desde una perspectiva amplia que permita comprender cómo evolucionaron los asentamientos y las poblaciones de la zona tras el conflicto. La investigación no se limita, por tanto, a un único enclave, sino que contempla el análisis de distintos puntos de interés arqueológico.

Los trabajos han consistido en prospecciones arqueológicas mediante técnicas especializadas y detección metálica autorizada. Este procedimiento, habitual en la denominada "arqueología del conflicto", permite localizar restos de armamento y otros materiales relacionados con antiguos escenarios bélicos.

Además, el proyecto prevé futuras actuaciones arqueológicas en diferentes puntos del territorio con el propósito de profundizar en el conocimiento de los asentamientos de época romana. Los resultados permitirán avanzar en el estudio de la ocupación y transformación de la Campiña cordobesa durante aquel periodo histórico.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que "no dejamos de impulsar iniciativas que nos permitan conocer mejor nuestro patrimonio, también el arqueológico, para descubrirlo, investigarlo y mostrarlo con orgullo al resto del mundo".