Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute

Un virulento incendio, desatado a primera hora de la noche de este domingo, se extiende por varias naves industriales, actualmente sin actividad, en la zona de la carretera de Rute de Lucena. Alrededor de las 00.05 horas ha quedado controlado, según informan fuentes de los bomberos. Un total de ocho camiones trabajan en la zona y continuarán durante la madrugada hasta lograr sofocar las llamas. Se espera un trabajo de varias horas.

Fuertes explosiones, y sucesivas bolas de fuego de tonalidades naranjas, alertaron a los vecinos del entorno. Las primeras hipótesis, como causa del grave siniestro, según indican fuentes municipales, apuntan a depósitos de disolventes almacenados en unas instalaciones agrupadas en un camino privado, donde también permanecen materiales de pintura.

Las llamas, visibles desde muchos puntos de Lucena

Las llamas, desaforadas y visibles desde multitud de puntos de la localidad, han alcanzado varios metros de altura. En estos momentos, efectivos policiales registran las diferentes dependencias para confirmar la ausencia de personas en el interior de las propiedades afectadas.

Las llamas, desaforadas y visibles desde multitud de puntos de la localidad, han alcanzado varios metros de altura. / Manuel González

El amplio despliegue de emergencia comprende a Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, junto, en primera instancia, al Parque Comarcal de Bomberos de Lucena, procediéndose a la interrupción del tráfico rodado en la carretera anexa. De inmediato, se ha trasladado aviso a diferentes parques de bomberos de la zona sur de la provincia.

Las mismas fuentes han precisado que el incendio comenzaba a delimitarse en un perímetro de control. Diversas estructuras de estas naves han sido consumidas por el fuego. Uno de los primeros objetivos radica en evitar la propagación del fuego a otras empresas contiguas y, en principio, se descarta la expansión del fuego a las áreas residenciales.

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Los efectivos de los bomberos trabajan durante esta madrugada para, una vez controlado el incendio, poder extinguirlo.